¡FPF de Lozano ahora busca DT RELÁMPAGO, sólo para 2 partidos de Eliminatorias!

De mal a peor. Luego de las negativas de Pekerman, Milito, Gallardo y Comizzo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ahora busca a un DT relámpago para dos partidos de Eliminatorias.

Ya no es un proyecto a largo plazo y ni siquiera uno por todo el año. Ahora, el ente dirigido por Agustín Lozano quiere a un director técnico interino que asuma sólo los compromisos de marzo.

Precisamente, esta baja en el tiempo de contrato para entrenar a la bicolor hizo desistir al último candidato, Ángel Comizzo, quien se negó a renunciar al Atlético Grau sólo por dos partidos.

"No se dio debido a que el argentino ha dicho que "no" porque no ve ni serio ni posible dejar a su equipo", informó el reportero del canal oficial del campeonato, L1 Max, Gustavo Peralta.

En esa misma línea, el citado comunicador detalló que, tras el rechazo del 'Indio', increíblemente, la FPF le ofreció el cargo interino al recientemente renunciante José Guillermo Del Solar.

‘Chemo’ también rechazó el cargo y, ahora, Agustín Lozano y su Junta Directiva van por Carlos Silvestri, actual seleccionador nacional de la Sub-17, por quien votarán esta tarde (04:00 p.m.).

