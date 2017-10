Los permisos se acabaron. Paolo Guerrero pudo llegar con días de anticipación a la selección peruana para la última fecha de Eliminatorias frente a Colombia, pero ahora no sucederá lo mismo.

Rodrigo Caetano, Director Deportivo de Flamengo, manifestó en una entrevista a 'Fútbol como Cancha' de RPP que no cederán esta vez al delantero peruano para el duelo de Perú vs. Nueva Zelanda, partido que decide un boleto al Mundial Rusia 2018.

“Paolo Guerrero es jugador del Flamengo y vamos a respetar el plazo de la fecha FIFA. El día que se tiene que presentar a su selección lo va a ser pero antes no hay ninguna posibilidad. A partir del 6 de noviembre estará con Perú", dijo algo airado Caetano al periodista Pierre Manrique. "¿Por qué debería estar antes? Acá no hay intención, nosotros ayudamos cuando es posible, ahora no lo es porque hay partidos importantes y Paolo Guerrero cobra de Flamengo”, continuó.

El 'Mengao' tiene programado un duelo por el Brasileirao -liga de Brasil- el 05 de noviembre frente a Gremio de Porto Alegre a las 2:00 p.m (hora peruana). Se entiende que Guerrero y Trauco van a estar presentes en el equipo titular del técnico Reinaldo Rueda. De esta manera, puede que ambos pierdan el vuelo chárter de la 'bicolor' la madrugada del 6 de noviembre.