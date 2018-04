Nuevamente, el fútbol peruano está de luto. Javier 'El Muerto' González falleció la tarde del último miércoles tras problemas de salud aún desconocidos.

El ex jugador fue parte del equipo glorioso que clasificó al Mundial México 70 , donde su desempeño fue uno de los más aplaudidos. Fue defensa central de la bicolor.

González Alponte vistió la camiseta de Sport Boys y del Alianza Lima. Sin embargo, hace 8 años, sufrió la amputación de su pierna izquierda-

"Yo no dejé el fútbol; el fútbol me dejó a mí. Me operaron de los meniscos. Resultaba ser una operación sencilla, pero terminé así, con una pierna menos. Recién estoy asimilando el no poder caminar bien", declaró Gonzáles a un medio hace algunos años.