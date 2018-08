¿Se excedió? Alexander Callens , defensa central de New York City, es uno de los jugadores que parte de la afición y los analistas deportivos piden en la selección peruana por su constancia en el extranjero. Muchos no se explican cómo es que Ricardo Gareca lo sigue dejando fuera de las convocatorias.

La respuesta ante esta interrogante se debería a unas declaraciones pasadas vertidas por Callens en Estados Unidos.

"Él (Ricardo Gareca) nunca me dio una razón por la que no soy convocado, pero tengo que ser realista y respetar el hecho de que ciertos entrenadores tienen sus preferencias y los otros muchachos están jugando bien. Así que si no me llama ahora, probablemente nunca lo hará", dijo el central a Sports Illustrated en octubre de 2017.



El 'Flaco' le aseguró a Depor, en una entrevista, que estas palabras habrían incomodado a la interna de la bicolor. Pese a esto, el joven jugador tendría las opciones intactas de conformar equipos futuros de la blanquirroja.

" Alexander Callens me parece que es un jugador que se sostiene en una liga importante. Lo hemos seguido siempre y lo seguimos haciendo. Entendemos que va a tener muchas posibilidades de estar en la selección peruana", señaló el estratega.