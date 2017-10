El hecho que Flores, Tapia y Polo se hayan ganado la confianza de Ricardo Gareca no es mera coincidencia. Más aún el caso de Araujo, que ante la baja de Ramos en diferentes encuentros, supo responder al llamado del 'Tigre' y dejar la piel en la cancha.

Pero detrás de este cambio generacional en plenas eliminatorias Rusia 2018 existe un trabajo minucioso, un trabajo que empezó en el 2011 de la mano de Juan José Oré y que luego fue potenciado en el 2013 con Daniel Ahmed.

Hoy, el ex entrenador de la sub 18 y la sub 20 de la selección peruana ve cómo el esfuerzo realizado desde las canteras va dando sus frutos.

"Plantearía el tema de los menores como un proceso. La riqueza del jugador peruano ha hecho que sean competitivos a nivel internacional", declaró a Perú21 el jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana de Fútbol.

Daniel Ahmed señala que Ricardo Gareca tiene gran mérito en esta evolución de la selección peruana, pero recordó que "no tenemos que olvidarnos del horizonte".

"Esto debe ser un proyecto que le dé línea de carrera a los jóvenes y que le dé una población bien amplia que nos permita ver muchos más jugadores como Aquino, Tapia, Flores y Araujo", agrega.

Indicó que se debe aprovechar esta posibilidad de clasificar a Rusia 2018 para potenciar la realidad. "Que el fútbol peruano no sea una casualidad sino una realidad para que cada vez que se juegue una eliminatoria también se pelee un mundial".

El estratega también reconoció el crecimiento del defensa Miguel Araujo, tanto a nivel local como con la selección peruana. Destacó el biotipo de un jugador veloz, que sabe tomar decisiones y agresivo en la marca.

Respecto a la eventual clasificación del Perú al mundial, Ahmed enfatizó en que el fútbol es "impredecible", pero que "no hay duda que existe un equipo que sabe a lo que juega y que tiene una fortaleza mental bien elevada".

"Hay una dinámica y una energía producto de ese desarrollo y una ilusión muy grande. Estamos ante un equipo que tiene con qué definir el partido para ir al mundial", sentenció Daniel Ahmed sobre el partido de la blanquirroja ante Colombia.