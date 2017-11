Selección peruana: Cronología del partido que nos llevó al Mundial 2018

Dicen que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Pero en el caso nuestro, la maldición duró exactamente 35 años. Porque anoche se rompieron las cadenas de la frustración, del lamento y de la incertidumbre. Por eso, anoche los peruanos volvimos a llorar, aunque ya no de tristeza, no más de dolor. Anoche lloramos de felicidad, de alegría, de sentir que nos quitamos un gran peso de encima.

Pasaron 35 años para poder gritar de nuevo: “¡Estamos en el Mundial!”. Sí, amigo lector, Perú estará en Rusia 2018 luego de que anoche venciéramos por 2-0 a Nueva Zelanda, en la vuelta del repechaje. Grite, llore, celebre que esta felicidad, al menos por estos días, no nos la va a quitar nadie.

Por eso, ya no viviremos del recuerdo de España 82. Ni de Argentina 78 ni México 70. Y menos de las fotos y vagos recuerdos de Uruguay 30, el primer certamen al que fuimos, y como invitados. La blanquirroja está lista para escribir una nueva historia en su quinto mundial y, en plena era digital, nosotros seremos testigos de ello.

Alma de héroes

Con el último aliento, el Perú hizo respetar la casa ante un equipo limitado y al que debimos ganar en Wellington. Pero, como es costumbre, el peruano tiene que sufrir. Nada ha sido fácil en este proceso. Nos recuperamos de un mal inicio en las Eliminatorias, salimos adelante en el momento que Ricardo Gareca hizo un quiebre para dejar de lado los ‘nombres’ y dio lugar a los ‘hombres’ que sí tenían hambre de gloria.

Ganamos en plazas en las que nunca lo habíamos hecho (Asunción y Quito), llegamos a la repesca con el recuerdo amargo de 1985 cuando en esa instancia fuimos eliminados por Chile.

La ‘Foquita’ cumplió su sueño de volver y lo hizo con el gol que marcó el camino.(USI) La ‘Foquita’ cumplió su sueño de volver y lo hizo con el gol que marcó el camino.(USI) USI

Y, por si fuera poco, la selección selló su esperada clasificación sin su emblema y capitán, Paolo Guerrero, suspendido provisionalmente por la FIFA. Por eso, anoche los jugadores le dedicaron a él la clasificación, esperando que el ‘Depredador’ salga airoso en las investigaciones por el resultado analítico adverso del control antidoping, y pueda estar con el equipo en Rusia. Y es que a él lo vamos a necesitar todos en ese certamen.

Este equipo siempre ha sido consciente de sus limitaciones. Pero nunca renunció a ese sublime objetivo de llegar a la cita mundialista. La blanquirroja demostró ser un cuadro con ambición, con jugadores que, si bien es cierto no tienen la jerarquía de otras selecciones, mostraron mucho amor propio para sacar adelante partidos sumamente difíciles en las consideradas Eliminatorias más complicadas del planeta.

Era evidente que Nueva Zelanda es un equipo muy inferior a cualquiera de los que pertenece a la Conmebol. Pero nuestros futbolistas sintieron el peso de la historia y quizás ello les quitó las ideas para ganar en Wellington. Anoche, en cambio, con un Nacional lleno y furioso, el equipo pudo controlar las acciones desde el inicio.

El 'Tigre' se la jugó

Ricardo Gareca introdujo cambios con tal de darle mayor peso ofensivo al equipo. Luis Advíncula, Andy Polo y Raúl Ruidíaz jugaron de entrada. Y justamente ‘Bolt’ pudo abrir la cuenta con un puntazo que estrelló en el parante a los 3’. Stefan Marinovic, metal de los ‘All Whites’ (que anoche jugaron de negro) vio acción con un tiro libre de Miguel Trauco (8’) y otro centro de Advíncula (11’).

A los 24’ la historia del partido pudo cambiar la historia del partido cuando el ‘Genio’ sacó un centro que pegó en la mano de Winston Reid. El árbitro francés Clement Turpin no cobró el clarísimo penal.

GARECA GARECA GARECA

Pero tres minutos después se desató la euforia cuando Trauco los ‘rompió’ a Reid para sacar un pase preciso para Jefferson Farfán que sacó el puntazo imposible para Marinovic. Golazo que nos abría las puertas del Mundial y la ‘Foquita’ derramaba algunas lágrimas mientras besaba la camiseta ‘9’, la de su amigo Paolo Guerrero.

Y en los descuentos del primer tiempo, la selección pudo ampliar su ventaja cuando Trauco sacó un puntazo que Marinovic bloquea en primera instancia. Farfán toma el rebote pero nuevamente el meta neozelandés respondió bien.

La 'Sombra' lo liquida

Para el complemento, el DT de los ‘kiwis’ Anthony Hudson se la jugó el todo por el todo y mandó a su goleador Chris Wood, quien a los 49’ lanzó un cabezazo venenoso que Pedro Gallese llegó a contener.

Nueva Zelanda había adelantado sus líneas y cada vez se insinuaba con mayor peligro en el arco peruano. Hasta que a los 65’, Christian Cueva cobró un tiro de esquina desde la derecha, la pelota pega en el cuerpo de Reid y Christian Ramos apareció para puntear el balón y marcar el 2-0. Así se desataba la locura en todo el territorio nacional.

La ‘Sombra’ fue de los pocos que comenzaron y finalizaron con premio el proceso. (USI) La ‘Sombra’ fue de los pocos que comenzaron y finalizaron con premio el proceso. (USI) USI

Y es que en 180 minutos Perú recién plasmaba en goles la superioridad que mostró desde el partido jugado en Wellington.

Durante dos años Perú sufrió pero alcanzó ese objetivo destinado a 32 selecciones cada cuatro años. Esos muchachos lo lograron después de mucho sufrimiento. Por ellos es que la bicolor estará en el sorteo del 1 de diciembre donde conoceremos a nuestros rivales en el Mundial. A ellos y al ‘Tigre’ muchas gracias. Gracias de todo corazón.