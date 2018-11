Pasaron dos años y mes para que Cristian Benavente vuelva a entrenar en la Videna. El mediocampista del Sporting Charleroi de Bélgica estuvo presente en las prácticas de la selección peruana este lunes y no dejó de expresar su felicidad por el regreso.

Benavente fue probado por el director técnico de la bicolor, Ricardo Gareca, en el once titular. El 'Tigre' utilizó al joven futbolista como enganche en el partido de práctica contra la Sub 18. Luego de las labores físicas, el 'Chaval' se animó a hablar para la prensa.

" Estoy contento por volver a la selección peruana. Antes no pude por una lesión y uno se lamenta, pero ahora sí está todo bien para jugar", dijo Benavente para América Deportes.



También se animó a opinar sobre la ausencia de Christian Cueva en la convocatoria. "Cueva debe estar aquí porque es un buen jugador. Esté Christian o no, intentaré hacer lo mejor, ya sea en la posición en la que me desempeño en mi club o no", señaló el 'Chaval'.



La selección peruana se enfrentará a Ecuador este jueves a las 8:30 p.m. Luego se dirigirá a la ciudad de Arequipa para medirse contra Costa Rica el 20 de noviembre.

