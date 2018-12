El próximo 26 de marzo, si no ocurre nada de por medio, la selección peruana jugará un amistoso internacional contra El Salvador, un rival que no es desconocido para la Bicolor, pero que ha dejado insatisfechos a los hinchas de la rojiblanca por no tratarse de un rival de jerarquía internacional. Por eso, te presentamos un poco de esta selección centroamericana.

La última eliminatoria



El Salvador, precisamente, no se presenta como un rival de fuste para la selección peruana, pero sí como un equipo duro que da pelea. No clasificó al Mundial de Rusia 2018 -no lo hace desde España 1982- pero superó dos fases (ante San Cristobal y Nieves y Curacao) para meterse a la etapa de grupos de la Eliminatoria en Concacaf y quedar eliminado en la llave que integró junto a México, Honduras y Canadá.

Actualmente la selección de El Salvador marcha en el puesto 70 del Ranking FIFA y es la sexta mejor de la Concacaf por detrás de México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, y por encima de Panamá, mundialista en Rusia 2018.

El Salvador y sus figuras



Actualmente, El Salvador no cuenta con un jugador de la talla de Jorge el 'Mágico' González, pero tiene a Óscar Cerén como su mejor representante. El volante de Alianza de El Salvador fue nominado por la Concacaf a mejor jugador del continente y a integrar el equipo ideal.

Junto a Cerén, hay otros nombres que destacan y que son habituales convocados a 'La Selecta', como es conocida la selección salvadoreña. Denis Pineda, por ejemplo, juega en Santa Clara de la Primera División de Portugal, Jaime Alas culminó la última temporada en el Houston Dynamo de la MLS y Andrés Flores fue compañero de Andy Polo en Portland Timbers de los Estados Unidos.

El camino de El Salvador a Qatar 2022



Luego de la final del Mundial Rusia 2018, las selecciones empezaron a prepararse para el próximo Mundial. 'La Selecta' no es la excepción y hasta la fecha ha disputado 11 partidos de los que ganó 6, perdió 5 y empató 1.

Así le fue a El Salvador en sus partidos post Rusia 2018:

Fecha Torneo Local Vs. Visita 09/07/17 Copa de Oro Mexico 3-1 El Salvador 13/07/17 Copa de Oro El Salvador 2-0 Curaçao 16/07/17 Copa de Oro Jamaica 1-1 El Salvador 19/07/17 Copa de Oro United States 2-0 El Salvador 08/10/17 Amistoso El Salvador 1-0 Canadá 02/06/18 Amistoso Honduras 0-1 El Salvador 08/09/18 Nations League Montserrat 1-2 El Salvador 11/09/18 Amistoso Brazil 5-0 El Salvador 13/10/18 Nations League El Salvador 3-0 Barbados 16/11/18 Nations League Bermuda 1-0 El Salvador 20/11/18 Amistoso El Salvador 1-0 Haiti

Perú vs. El Salvador: el historial



Hablar de amistoso entre Perú vs. El Salvador no es una novedad. La selección peruana ha enfrentado cuatro veces a los centroamericanos y aunque ganó todos sus partidos, no fueron sencillos. El último amistoso se disputó el 29 de mayo del 2016 (con Ricardo Gareca como entrenador) y el triunfo fue por 3-1 con goles de Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Yoshimar Yotún.

Fecha Motivo Local vs. Visita 14/05/1969 Amistoso El Salvador 1-4 Peru 22/04/1970 Amistoso Peru 3-0 El Salvador 06/02/2009 Amistoso El Salvador 1-0 Peru 29/05/2016 Amistoso Peru 3-1 El Salvador

Revive el último Perú vs. El Salvador disputado en 2016:

