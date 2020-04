La historia de Christian Cueva y la selección peruana inició en la época de Sergio Markarián, encargado del camino rumbo al Mundial Brasil 2014. En un contacto con Yoshimar Yotún -vía Instagram-, el volante recordó sus primeras experiencias con el cuadro nacional.

“Le doy gracias porque fue el primer entrenador que me llevó. Ahí empezó a tener más mixtura de jóvenes con gente de experiencia”, contó ‘Aladino’, quien expresó que fue clave compartir con futbolistas que destacaban en el exterior.

“Tuve oportunidad de ir, no tan seguido, pero ha sido parte importante porque imagínate ver figuras como Paolo (Guerrero), Jefferson (Farfán), Claudio (Pizarro), mi ‘Loco’ Vargas, que en ese tiempo todos decían ‘es un terrible jugador’. Y muchas cosas que uno recuerda”, añadió.

Luego, la consolidación de Christian Cueva en la selección peruana ocurrió desde que inició la etapa de Ricardo Gareca. De hecho, el mediocampista admitió que el estratega argentino fue fundamental para superar un momento complicado en su trayectoria.

“Todos hemos tenido oportunidades y para mí la selección es especial desde que el ‘profe’ Ricardo empezó. Nunca me escondo, siempre digo las cosas como tienen que ser y cómo las siento”, manifestó.

“Gareca fue fundamental para recobrar la confianza que fui perdiendo quizá por error y culpa mía. Gracias a él volví a confiar en mí, en mi talento y comencé a repartir chocolate a tu lado, miel de abeja, algarrobina…", contó Cueva.

La Copa América 2015

En la misma conversación con Yoshimar Yotún, el volante recordó el día que fue convocado a la Copa América 2015. ‘Aladino’ tenía poca confianza de ser llamado a la selección peruana porque atravesaba por un momento difícil.

“En ese momento me paré y llamé a Pamela, estaba ella, mi hija Brianna y Fabi (hija mayor de su esposa) y les dije, ‘miren, ahí está mi nombre’ y se pusieron a llorar. Y uno no quería, pero también me ganó y me puse a llorar con ellas. Fue muy emocionante”, expresó.