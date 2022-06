Carlos Zambrano expresó su lamento tras la derrota de la selección peruana en la tanda de penales ante Australia y quedar fuera del Mundial de Qatar 2022. El defensor nacional confesó que será un recuerdo muy difícil de borrar, aunque espera superar pronto la desazón.

“Lo sentimos mucho, Perú. Pasó casi un día y este dolor sigue muy latente. Imagínense como le dolió a todos ustedes que tenían esa ilusión al igual que nosotros”, escribió en una publicación mediante su cuenta de Instagram.

El zaguero recordó el mal inicio en este proceso clasificatorio. “Ahora, imagínense cómo nos puede doler a todo este hermoso grupo. Somos los que pusimos el pecho desde el comienzo de las Eliminatorias en la que nos daban por muertos. Este grupo levantó y llegamos con mucha entrega y sacrificio a este repechaje que lamentablemente no se nos dio”, señaló.

“Me levanté al día siguiente y el dolor seguía. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Dios quiera que podamos superarlo lo pronto posible (aunque será difícil). Siempre estaré orgulloso de ser peruano y de este grupo. Te amo, mi Perú”, agregó.

Por otra parte, dedicó palabras especiales a los hinchas. “Gracias a toda esa gente que nos acompañó, alentó y confió en todo el proceso a nuestra selección, en Lima y en cada país que íbamos con cada banderazo”, expresó.

Carlos Zambrano se convirtió en un habitual titular en Ricardo Gareca.

Boca Juniors analiza dar vacaciones a Advíncula y Zambrano

La tristeza se reflejó en cada uno de los integrantes del plantel tras el partido ante Australia. No obstante, hubo uno jugador en especial que no encontraba consuelo: Luis Advíncula no pudo contener el llanto y quedó tendido sobre el césped del Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan.

El lateral derecho había fallado su disparo y se quebró al consumarse la derrota de la ‘Blanquirroja’, que se despidió del sueño de ir al Mundial Qatar 2022. Debido a estas circunstancias, el desgaste de ‘Bolt’ no solo ha sido físico, sino también emocional, razón por la cual en Boca Juniors analizan la posibilidad de darle un tiempo de vacaciones, para que pueda descansar tranquilamente antes de volver a las canchas.

Según informa Olé, Sebastián Battaglia, entrenador del club argentino, y su comando técnico estuvieron al pendiente de las actuaciones de Advíncula y de Carlos Zambrano, quienes son habituales titulares en el ‘Xeneize’. Y tras la derrota de Perú, desde un punto de vista anímico, los futbolistas podrían quedar liberados.

De acuerdo a la misma fuente, las autoridades de Boca Juniors tienen como primera opción dejar libres a los deportistas hasta el 24 de junio, días en los que podrán compartir en familia y recuperarse emocionalmente de lo ocurrido en el repechaje.