Cafú: “Christian Cueva es un jugador sensacional, pero los futbolistas debemos comprometernos” 

Cafú, considerado como uno de los mejores laterales en la historia del fútbol, está en la capital peruana para cumplir con unos compromisos. El brasileño, voz autorizada en este deporte, se ha referido a la situación de Christian Cueva.

El mediocampista de la selección peruana y el Santos atraviesa por un momento complicado. De hecho, el volante ha sido relacionado con otros clubes, solo unos meses después de ser fichado por el ‘peixe’.

Cafú reconoció las virtudes de Cueva dentro del terreno de juego. No obstante, el campeón del mundo también identificó algunos aspectos que no permiten desarrollarse correctamente al futbolista nacional.

“Es un futbolista sensacional que hizo la diferencia en Sao Paulo, pero cada jugador debe tener compromiso si quiere llegar a algo. No basta solo con ser crack, sino falta algo más. No sostiene su nivel porque no quiere”, aseguró el ex Milan a Movistar Deportes.

De otro lado, Cafú calificó a Paolo Guerrero como un “jugador fantástico”. El brasileño manifestó que, gracias a las características del ‘Depredador’, la fluidez del juego “es más fácil con un delantero como él”.