Ninguna casualidad. Ángel Cappa, reconocido ex estratega argentino, elogió el trabajo de Ricardo Gareca en las Eliminatorias Rusia 2018 como director técnico de la selección peruana.

"No fue tanta sorpresa que Perú gane en Ecuador, desde que asumió Gareca ha rescatado poco a poco el estilo del fútbol peruano y la calidad para jugarle a cualquier equipo en cualquier cancha. Ahora Perú está en una gran posición, lograr eso es muy importante faltando dos partidos", reconoció el otrora DT de Universitario y San Martín en radio 'Ovación'.

"Hace mucho que Perú no está en un Mundial y esa presión existe, pero si el equipo está confiado en lo que hace, esa presión no se debe sobredimensionar. La idea es que no se tenga la suficiente autoconfianza y que se vuelva complicada como la de Argentina que la siente mucho más", añadió este jueves Ángel Cappa en el programa 'La Sobremesa'.

Cabe resaltar que Argentina recibirá a Perú en la penúltima jornada del proceso de acceso al próximo Mundial, encuentro que podría disputarse en La Bombonera, como en 1969.



"Quieren llevar el partido a la cancha de Boca, donde justamente Perú, nos dejó afuera del Mundial alguna vez, para mí es una vergüenza que se pongan a pensar en cosas como esa y no en la forma de jugar del equipo", sentenció.