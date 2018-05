Andrea Pirlo , recordado referente de la selección italiana , se refirió a la bicolor tras la cancelación del encuentro de exhibición que tenía programado cumplir con la camiseta de Universitario .

Luego de la conferencia de prensa donde se ratificó su participación en el amistoso que disputarán la 'U' y Municipal en un plazo no mayor de 90 días, el otrora mediocampista dialogó con Gol Perú y destacó la evolución del cuadro nacional bajo la dirección de Ricardo Gareca .

"No sabemos mucho en Italia sobre el fútbol peruano pero he estado viviendo en América y he podido ver partidos de Perú y me he dado cuenta de cómo ha progresado. (...) Juega bien. Tiene un excelente entrenador", destacó el campeón del mundo en Alemania 2006.

Asimismo, Pirlo añadió en la comunicación que Alexander Callens, con quien coincidió en New York City FC de la Major League Soccer ( MLS ), "es muy buen defensor y tiene mucho futuro".