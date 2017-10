Alexander Callens viene siendo figura en el New York City. A pesar de su gran rendimiento en el fútbol norteamericano, no estuvo en la lista de convocados de la selección peruana contra Nueva Zelanda. Pero no puede desilusionarse: Gareca manifestó hace poco que "todo peruano es convocable".

Alexander es uno de los inamovibles del conjunto de la 'Gran Manzana'. El defensa ya ha obtenido un record que ni las estrellas de su club, como Pirlo y Villa, han podido conseguir.

En este video, al ritmo de reguetón, el New York City destaca la racha del central nacional.

"Callens, el 'Iron Man' del New York City. Ha jugado cada segundo de la temporada 2017: 34 juegos, 3060 minutos, 51 horas. ¿Cuál ha sido tu momento favorito de él para esta campaña?", se lee en la publicación de la cuenta oficial de Facebook del club sobre el peruano.

New York City está en las semifinales de los playoff de la MLS -liga de Estados Unidos-. Callens seguirá siendo una de las opciones latentes de Gareca. Nadie quiere perderse el Mundial Rusia 2018.