Javier Hernández lleva 16 goles en 34 partidos en LA Galaxy en esta temporada. Por su parte, Carlos Vela suma 11 anotaciones en la misma cantidad de encuentro que su compatriota, pero con la camiseta de Los Angeles FC. Ambos son pedidos por un sector de la hinchada de la selección de México de cara al Mundial, pero el técnico Gerardo Martino les cerró la puerta.

El estratega del elenco azteca explicó las razones las cuales no convocará al delantero de LAFC. “En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección de México y eso no cambió”, señaló en rueda de prensa.

Con respecto al tema de ‘Chicharito’, el estratega argentino mencionó que ha optado por otros jugadores en ese puesto “Simplemente me he definido por otros centros delanteros”, precisó.

Es importante mencionar que Javier Hernández ha participado en tres ediciones de la Copa del Mundo (2010, 2014 y 2018), mientras que Carlos Vela participó en Sudáfrica y en Rusia.

La lista para el Mundial

Martino llamó a 31 jugadores para los amistosos ante Perú y México. En ese sentido, el DT espera que de ese lista elija a los convocados para el Mundial. “Siendo la última convocatoria hay más chances que de aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitar oportunidades a los jugadores que están afuera”, mencionó.

“Trataremos de elegir a los 26 que se acerquen más a una idea futbolística y que entendamos que nos puedan dar respuesta en una Copa del Mundo, y tengo claro que voy a ser injusto”, agregó.