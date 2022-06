Néstor Lorenzo fue anunciado, hace algunas semanas, como el nuevo director técnico de la selección de Colombia de cara al próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2026. Sin embargo, la designación del estratega argentino provocó críticas por parte de Jorge Luis Pinto.

El exentrenador, que dirigió a los ‘Cafeteros’ entre 2006 y 2008, considera que el exasistente de Néstor Pékerman no es el ideal para asumir el mando de la ‘Tricolor’. Así lo expresó durante una entrevista con FÚTBOLRED.

“Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la selección de Colombia”, mencionó.

Jorge Luis Pinto argumentó su postura: “No sé si el señor sepa trabajar, la verdad jamás lo he visto. Pero los méritos para llegar a un estatus de selección, en este momento en el mundo, no los tiene. No importa que sea extranjero, pero debieron escoger a alguien con más experiencia”.

Además, se refirió al trabajo de Néstor Lorenzo en el cuadro arequipeño. “Yo sé qué es Melgar, cuál es el nivel de competencia en Perú. Y aquí hay entrenadores que tienen mayor capacidad, como Alexis García, Hernán Torres, Alberto Gamero y otros”, añadió el extécnico de Honduras, Costa Rica y Alianza Lima.

Lorenzo se pronunció tras ser presentado como DT de Colombia

El entrenador argentino expresó su emoción luego de su presentación como técnico de los ‘Cafeteros’. “Estamos en una etapa en la que hay jugadores con mucha experiencia y jóvenes y eso va a facilitar el proceso. Creo que conocer el medio, conocer la esencia del jugador colombiano me ayuda demasiado en este nuevo proceso”, declaró.

“Gracias al comité por la confianza que me dan. Me llama una selección a la que quiero mucho. Tengo mucha esperanza de poner a Colombia en lo más alto. En el campeonato peruano faltan tres fechas. Adelantamos un poco el anuncio para preparar los partidos de septiembre. Estamos observando ya a los jugadores que están en el espectro, que ya hemos visto y conocemos”, mencionó.