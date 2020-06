El 4 de septiembre de 2019 el hijo mayor de Cafú sufrió un paro cardíaco cuando jugaba al fútbol en la casa familiar del barrio de Alphaville, en Barueri, región metropolitana de la ciudad paulista.

Antes de ingresar al hospital, el hombre de 30 años que ya tenía antecedentes cardíacos, sufrió un segundo infarto y murió. Ese fue el peor día en la vida del ex lateral brasileño que este domingo recordó a Marcos Evangelista de Morães en una emotiva carta que redactó con motivo de su cumpleaños 50.

“Algunas cosas en el mundo son inexplicables, no tienen razón de ser. Y yo perdí a mi hijo en mis brazos. Traté de salvarle y ayudarlo, pero se fue. Fue y es un sentimiento vacío, un sentimiento terrible", escribió el ex jugador en un escrito publicado por el sitio del Mundial de Qatar 2022. "Cuando no puedes ni salvar a tu propio hijo, te sientes muy débil. Pero Dios se lo llevó y estoy seguro de que se siente bien allá donde está. Seguro que se está riendo desde arriba de las cosas que hacemos en la tierra. Suplico por que ningún padre experimente esto que te rompe el corazón”.

El periódico Folha de Sao Paulo informó en aquel momento que el joven había jugado un partido de 10 minutos con amigos y familiares, y comenzó a sentirse mal mientras esperaba a que empezara otro partido. Sus seres queridos lo llevaron de urgencia a una clínica cercana pero ya era demasiado tarde.

Cafú: "Faltan grandes ídolos en Brasil"

Cafú ha atravesado en los últimos meses graves problemas económicos, tanto es así que en diciembre de 2019 su fundación creada para combatir la desigualdad en el barrio de San Pablo donde nació, anunció su cierre por problemas financieros, tras dieciséis años en funcionamiento.

En una carta divulgada en su página web, la organización afirmó que 2018 y 2019 fueron años “muy difíciles” y “duros” por las dificultades económicas y, a nivel para personal, para el ex lateral derecho, “que afronta una de las mayores pérdidas de su vida”.

El brasileño murió en el hospital Albert Einstein en la localidad de Barueri. (Instagram)

Cafú, quien militó en grandes clubes europeos como Roma o Milan, siempre estuvo muy arraigado a su barrio. En 2002, en la final del Mundial contra Alemania, en la que Brasil ganó su quinta estrella, llevó escrito en su camiseta la frase “100 % Jardim Irene”.

