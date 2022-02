Óscar Ruggeri y Sergio Goycochea fueron dos piezas vitales en la selección argentina en el Mundial de Italia 1990. Pese a que perdieron la final (1-0) ante Alemania, los hinchas de la ‘Abiceleste’ recuerdan la solidez defensiva del ‘Cabezón’ y la figura del exportero en la tanda de penales ante Yugoslavia por los cuartos. Ellos se mostraban muy coordinados en el campo, sin embargo, fuera de las canchas la realidad parece ser otra.

El exarquero, que visitó las camisetas de River y Velez Sarfield, expresó su fastidio contra el actual panelista de EPN F90. Así lo demostró durante una entrevista con El Show del Regreso, programa que conduce Ulises Jaitt y se emite por Radio Ensamble.

El periodista le preguntó a Goycochea si iría a comer con Ruggeri a lo que el entrevistado respondió: “No. Esta semana no tengo ganas y la semana que viene tampoco. Óscar fue un gran jugador, campeón de todo y capitán. Pero como persona no lo sé, es muy difícil”.

Sergio no estuvo de acuerdo con algunas declaraciones del ‘Cabezón’ tras la muerte de Diego Armando Maradona. “Cada uno con su vida hace lo quiere. Uno puede hablar, aconsejar, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil”, mencionó y refiriéndose especialmente a las revelaciones del exzaguero sobre la lucha del ‘Pelusa’ con su adicción a las drogas.

“Son cosas muy íntimas y no estando Diego no me gusta hablar, te colgás medalla diciendo ‘yo no...’. Prefiero no hablar. No me hace bien. No me quiero colgar bandera que no me corresponde”, señaló.

Goycochea defendió al ‘Dibu’ Martínez

En otra parte de la entrevista Sergio Goycochea defendió al ‘Dibu’ Martínez tras algunos cuestionamientos. “Yo creo que está disfrutando del momento. El se fue del país con 17 años y recién encontró esto a los 28 años. Después de salir campeón contra Brasil y en el Maracaná, te desbordas emocionalmente. Ya va a ir aprendiendo, pero te puede pasar”, explicó.