Ángel Correa no participó del partido entre la selección de Argentina vs. Italia y ahora, también se perderá el amistoso ante Estonia. El atacante mencionó que se someterá a una intervención quirúrgica por lo que quedó desconvocado.

El futbolista de Atlético de Madrid emitió un comunicado en Twitter en el agradece a los hinchas por el constate apoyo y aclara la situación para mantener la calma entre sus fanáticos. “Quiero que sepan que este lunes me van a corregir una cicatriz que me quedó de una vieja intervención que tuve hace años en Estados Unidos”, escribió.

“Por si no se acuerdan, se los repaso: en el 2014 pasé por una situación difícil cuando me sometieron a una microcirugía cardíaca. Yo apenas tenía 18 años y salí adelante con fe y con amor a la vida, porque de eso se trata, de nunca darse por vencido ni aun en las más feas, nunca bajar los brazos. ¡Seguir metiendo y pensando en positivo!”, mencionó.

De la misma manera, Ángel Correa recordó una anécdota. “Y les voy a contar algo, un enfermero que me cuidaba en ese hospital, sin conocerme y sin saber quién era, se me acercó a la cama y me dijo al oído que debía estar orgulloso de mis cicatrices porque me iban a servir de mapa para no perderme en la vida, y que cada cicatriz enseña algo, tanto las de la piel como las del corazón y de los sentimientos”, confesó.

“Por todo esto, les quiero contar que si Dios quiere, en una semana estaré para jugar de nuevo y para seguir dando lo mejor de mi persona en cada lugar donde me toque estar”, añadió.

El jugador terminó su comunicado con un especial mensaje a los usuarios. “Creo que la vida es esto, nos enseña a cada momento que nada está asegurado, que cada minuto vale ser vivido, respirado, sonreír en las malas y llorar (de alegría) en las buenas. Pero por sobre todo ser agradecido con quienes te ayudan”, acotó.

Ángel Correa y sus números en la temporada con Atlético de Madrid

El delantero argentino marcó 13 en goles (12 en LaLiga y 1 en Champions) en 49 encuentros durante la temporada con el elenco español. Asimismo, aportó con 6 asistencias.