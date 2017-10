Luego de que la selección chilena quedara fuera del Mundial Rusia 2018, todo se vino abajo en el interior del plantel. A eso se le sumó la falta de apoyo de la prensa internacional por el mal momento. Esta vez, Claudio Bravo y Juan Antonio Pizzi dieron menos motivos para defender al equipo de Chile.

Se conoció que Bravo y Pizzi no dieron sus votaciones para los premios The Best. No participaron para votar por el mejor jugador ni para el mejor técnico ni para el once ideal de la FIFA.

El único representante chileno que extendió sus preferencias para apoyar en la realización de las condecoraciones fue el periodista de radio ADN Danilo Díaz. Díaz eligió como favorito a Ronaldo sobre Messi, dejando relegado a Toni Kroos en el tercer lugar.



Como se recuerda, Chile no pudo ganar de visita a Brasil que le propinó una goleada de 3 goles a 0. De esta manera, quedó sin chances para acceder al cupo del repechaje y tentar un boleto en el torneo mundialista del próximo año.