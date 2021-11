La selección argentina consiguió su boleto al Mundial Qatar 2022 tras empatar de local sin goles ante Brasil y luego de la victoria de Ecuador a Chile. Tras el encuentro ante la ‘Canarinha’, el director técnico de la ‘Albiceleste’, destacó la clasificación de su equipo con jornadas de anticipación al final de las Eliminatorias.

“Haber conseguido la clasificación tanto tiempo antes del final, cuatro fechas antes, con partido sin jugadores (por el encuentro pendiente con Brasil) en una eliminatoria durísima, hay que estar orgullosos de este equipo”, declaró en conferencia de prensa.

Luis Scaloni también habló sobre el partido ante los dirigidos de Tité y lo catalogó como complicado, sin embargo, resaltó el esfuerzo de su escuadra. “Fue un encuentro trabado, duro, difícil. Brasil vino a hacer su partido, a intentar que no juguemos. El equipo se adaptó a las circunstancias”, señaló.

Por otra parte, el estratega argentino resaltó el buen año que tuvo el equipo. “Fue magnífico. La obtención de la Copa América, la clasificación al Mundial y el invicto. Todo fue soñado”, manifestó.

El director técnico de la ‘Albiceleste’ volvió a referirse sobre la posibilidad de jugar ante selecciones de Europa en la previa de su participación en el Mundial Qatar 2022 (noviembre 2022).

“Me interesa jugar contra europeos, pero no está la posibilidad y no sé si la tendremos más adelante. Lamentablemente es un hándicap, no mostrarnos fortalezas y debilidades. Es un contratiempo. Pero no es que sean los mejores. En Sudamérica también hay muy buenas selecciones”, agregó.

Lionel Messi califica como “la frutilla del postre” la clasificación de la selección argentina al Mundial Qatar 2022

Por el apretado itinerario que debía cumplir, el 10 recién celebró la presencia en la Copa del Mundo unas horas más tarde y tras volar por horas con dirección a Francia. “Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar”, expresó el astro en Instagram.

Enseguida, Leo Messi recordó que la clasificación sella una tremenda campaña para la Albiceleste, que a mediados de este año conquistó la Copa América venciendo a Brasil en el mítico estadio Maracaná. “Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra selección argentina”, agregó.

En la misma línea, el delantero mostró gratitud por todo el afecto que llegó desde los fanáticos y prometió reencontrarse con la afición en el 2022 para culminar su camino en las Clasificatorias. “Gracias nuevamente por todo el cariño que siempre nos dan. En enero, si Dios quiere, nos estaremos viendo otra vez”, sostuvo.