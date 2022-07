Boca Juniors confirmó el último miércoles la salida de Sebastián Battaglia de la dirección técnica luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians. A menos de 24 horas de ese anuncio, el exjugador llegó este miércoles el predio del club para despedirse de los jugadores y colabores.

A su salida, el exentrenador brindó declaraciones a la prensa: “Creo que Román es el que me dio la oportunidad para estar al frente del equipo, después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa y han habido diferentes opiniones en todo este ciclo, pero yo he sido siempre muy leal y agarrado a mis valores y mis pensamientos”

Además, resaltó que ganó la Copa de la Liga y la Copa Argentina al mando del equipo. “Sabemos que la Libertadores en este club se ha convertido en algo realmente obsesivo y los procesos y los proyectos a veces son difícil de mantener y sostener en el tiempo. Como dije, me voy muy conforme. Hemos dejado dos estrellas a la institución”, expresó.

Asimismo, recordó el duelo ante Corinthians en el Estadio La Bombonera. “Fue un partido donde me sentí identificado y la eliminación termina siendo por penales, que nos han dado mucha alegría en otros momentos y en esta nos tocó quedar afuera. A veces es difícil mantener proyectos y trabajo a largo plazo”, puntualizó.

Por otra parte, Sebastián Battaglia también se refirió a la relación con sus expupilos. “Puedo mirar a la cara a todos los jugadores y decirles lo que vivimos, lo que sentimos, agradecerles el esfuerzo que hicieron. Sé que el día de mañana me puedo cruzar con cualquiera y lo puedo ir a saludar, como pasó hoy. Eso me llevo, la lealtad que tuve con todos y el día de mañana poder saludarlos”, mencionó

“Y con la gente, siempre palabras de agradecimiento, el hincha siempre alienta en todos lados. La eliminación nos duele a todos, lo viví como jugador también, y sabemos lo que significa para ellos. De mi parte he querido siempre lo mejor para el club”, agregó.

Battaglia también reconoció que ser técnico del ‘Xenieze’ es muy complicado. “El Mundo Boca es mucho más difícil como entrenador, sin dudas. Es muy diferente. Estás con otras responsabilidades, otras cuestiones. Como jugador tratas siempre de ser el mejor en tu puesto para rendir y aportarle al equipo. Como DT tienes que estar pensando en muchas otras situaciones, que no tienen nada que ver como jugador”, explicó.

Ricardo Gareca sería la primera opción para reemplazar a Battaglia

Tras la salida de Battaglia, el periodista de TyC Sports, Tati Civiello, señaló que el cuadro argentino tendría en la mira al ‘Tigre’ para ocupar la dirección técnica. “Ricardo Gareca es el candidato número 1 a ser nuevo entrenador de Boca Juniors”, precisó el hombre de prensa en su cuenta de Instagram.