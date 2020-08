Tenía cuatro años, le acababan de comprar una bicicleta y su papá, —viejo amante de la adrenalina de los deportes extremos— lo llevó a un paraje bello pero sinuoso, en medio de la naturaleza, pero con un profundo declive, paraje que para otros podría resultar hasta peligroso.

Sebastián Alfaro no tuvo miedo y su descenso fue preciso: había nacido deportista de élite, un futuro campeón de ciclismo en su variante de downhill, el descenso radical de montañas donde lo que importa es la velocidad: gana el que realice el recorrido cuesta abajo en el menor tiempo posible.

En estos 13 años de carrera, Sebastián ha sido dos veces campeón panamericano en la categoría Cadetes, y hoy, que ha ascendido a la categoría Júnior.

Mal no lo está haciendo: en el 2014 fue sexto en el campeonato mundial realizado en Francia y ya está participando en todos los torneos necesarios que, a lo largo y ancho del planeta, lo pueden llevar a ubicarse en el top ten de los mejores competidores de downhill en el orbe.

CON LAS BOTAS PUESTAS Y LAS METAS CLARASLa madurez de Sebastián impresiona: quiere ser campeón del mundo y no toma como un sacrificio dedicarse a su carrera deportiva.

"No ir a fiestas, no salir de juerga, priorizar mi carrera es algo natural en un deportista de élite. Quizá para otros jóvenes esas actividades sean las esperables en este momento de su vida; para mí, no. Este semestre he dejado la universidad –estudia Administración y Gestión del Deporte en la UPC– porque me he metido de lleno en el downhill. Si el año pasado fui sexto en el Campeonato Mundial, este año quiero estar dentro de los cinco primeros y, si en 2014 solo participé en dos campeonatos, en 2015 participaré en diez torneos –Francia, Noruega, Estados Unidos y otros países están en la lista–, los que espero que me lleven a estar dentro de los diez mejores del mundo. Si sigo así, cuando tenga 23 años, espero ser el primero del mundo. En este deporte, la cúspide de rendimiento se da entre los 23 y 25 años", nos dice.

La bicicleta que usa es un Specialized de US$12 mil. Tiene dos, una para entrenar, otra para competir. Su lugar natural de entrenamiento son las radicales pendientes del Morro Solar, en Chorrillos. También están Pachacámac y sus arenales. Pero el paraíso del downhill, nos dice Alfaro, está en Cusco y sus bellos y escarpados parajes.

Hace dos semanas, el joven Sebastián –quien acá no tiene rival: en la última competencia nacional, les ganó incluso a los de la categoría Élite, la máxima de la disciplina– ganó la Copa Lippi Cannondale, disputada en Santiago de Chile. Allí sumó puntos para el ránking internacional. Y este fin de semana, en Cundinamarca, Colombia, logró una medalla de plata en el Panamericano de Mountain Bike.

El desarrollo de su carrera es posible gracias a sus padres, a auspiciadores como Specialized y al apoyo del IPD, pero, sobre todo, a su fuerza de voluntad, a su espíritu de hierro. Su cuerpo está lleno de cicatrices, ha sufrido caídas y accidentes, pero ninguno capaz de doblegar su voluntad: quiere ser el número uno… en muchos terrenos, ya lo es.