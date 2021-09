Sebastián Abreu es conocido como un trotamundos en el mundo del fútbol, pues estuvo en 31 clubes a lo largo de su carrera como futbolista, y pudo sumar a su larga trayectoria a un par de clubes peruanos.

El exdelantero indicó en una entrevista para GolPerú que tuvo ofertas para llegar a Universitario y Sport Boys, pero que en el primer caso por temas económicos y el otro por temas de edad, no se pudo concretar su llegada.

“Hubo posibilidades de llegar a Perú. Primero fue por el tema económico y luego por la edad. Todo quedó en conversaciones y anhelos. Fueron Universitario y Sport Boys. Este último fue por el tema de la edad, pues tenía 40 años. Luego salí goleador en Chile y me mandaron un mensaje diciendo: ‘cómo no te trajimos’. Y bueno, me quedé con esa sensación de experimentar el fútbol peruano”, indicó el exdelantero uruguayo.

Asimismo, Abreu destacó las cualidades de los futbolistas nacionales, además de asegurar que si bien no pudo llegar a jugar en el fútbol de nuestro país, quizá podría darse la oportunidad de dirigir aquí.

“Las cosas que no se pudieron cumplir como futbolista, quizás sí se den en la etapa de entrenador. Quizás surja una posibilidad de ir a Perú, para disfrutar desde otro lado el fútbol peruano”, sostuvo Abreu.

Sebastián Abreu debutó en 1994 con Defensor Sporting. (Getty Images)

Por otro lado, el charrúa se refirió a la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca, asegurando que el entrenador argentino le dio “una cara a Perú desde el protagonismo”, destacando las labores de nuestros laterales, Luis Advíncula y Miguel Trauco.

“Ricardo Gareca le dio una cara a Perú desde el protagonismo. La selección tenía una posición de balón y exageraba de lateralizarla. Hoy, la posición la tienen, pero son más dinámicos e intensos. Tienen buen desdoble por las bandas con Luis Advíncula y Miguel Trauco. Perú ha conseguido un juego asociado, es de mucho respeto”, afirmó.