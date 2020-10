El 4-2 del último encuentro entre Brasil y Perú, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, ha indignado a más de medio millón de personas que han firmando una petición para quitarle la licencia al árbitro del partido, Julio Bascuñán; pero, ¿realmente es posible que apliquen esta sanción al polémico réferi? ¿Cuáles son las vías legales que tiene la Federación Peruana de Fútbol para reclamar por las decisiones que tomó? ¿Se puede revertir el marcador?

Hasta el momento, fuentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmaron a Perú21 que, la noche del último viernes, la Secretaría General envió una queja a la Conmebol, pero no se han hecho públicos los argumentos ni los términos de la solicitud.

Para abordar la polémica, primero hay que rebobinar 18 días antes del partido. El 25 de setiembre por la mañana, la Conmebol publicó en su web la nómina oficial de réferis sudamericanos designados para la fecha 1 y 2 de la competencia. Desde ese momento, ya todos sabían que el chileno estaría a cargo del encuentro de la bicolor ante Brasil. Los dirigentes de la FPF, entonces, tenían todo el derecho de solicitar un cambio de juez, pues Bascuñán registraba una amonestación por su desempeño. En 2013, la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile decidió sancionarlo por dos fechas por su cuestionable actuación en el superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

“Nombraron a un réferi que tenía muy malos precedentes arbitrales. No era idóneo para seguir en estos torneos. Nos asignaron a una persona que era perfectamente tachable. Además, el próximo encuentro de Perú será con Chile. Era un argumento más para pedir que cambien de árbitro”, observó José Luis Noriega, expresidente de la Comisión de Justicia de la FPF.

Durante esos 18 días nadie reclamó, así que todo siguió su curso y al minuto 79:42 del compromiso, cuando Perú empataba con dos tantos al gigante latinoamericano, el juez pitó un penal a favor de Neymar sobre el área blanquirroja. Y hasta hoy, parece que esa acción de Carlos Zambrano únicamente puede ser percibida como falta por la especializada mirada de Bascuñán y de los jueces del VAR que han respaldado la decisión.

Perú vs. Brasil: análisis VAR del penal de Carlos Zambrano a Neymar (VIDEO 4 - minuto 83).

MARCADOR INALTERABLE

“Dentro de los 90 minutos la máxima autoridad es el árbitro. Nadie puede impugnar ni contradecir sus decisiones. Las sanciones contra los jugadores se pueden revertir después de una evaluación y se aplican para una siguiente fecha, pero los goles y los puntos ya están consumados”, explicó Marco La Jara, abogado experto en materia deportiva.

El especialista indicó que el camino para Perú ahora es que Agustín Lozano, presidente de la FPF, presente un oficio formal ante la Conmebol. “Se tendría que enviar una queja a la Comisión de Arbitraje de Conmebol respecto a la designación de árbitros para que garanticen que el peso de la camiseta del rival no va a ejercer ninguna presión sobre el juez”, consideró La Jara.

Si bien existe la posibilidad de que sancionen al réferi chileno, el letrado opinó que es una posibilidad remota. “Si es que la Conmebol reconociera que Bascuñán ha arbitrado mal, significaría un reconocimiento implícito de que hubo otros intereses en las decisiones durante el partido”, señaló.

El escenario que podría ocurrir, en opinión de La Jara, es que “metan a la congeladora” al juez, es decir, que la Conmebol no lo programe para ninguna fecha más en competencia. “Se vienen cinco partidos; por cada uno se necesitan 12 árbitros, o sea, en total habrá 60. Aproximadamente, hay unos 500 árbitros en Sudamérica; por lo tanto, congelar a Bascuñán es absolutamente posible”, concluyó.

Eliminatorias Qatar 2022: Perú perdió frente a Brasil con polémico arbitraje

¿Y los dirigentes de la Federación?

Conseguir que la autoridad futbolística internacional tome alguna medida sobre el arbitraje del Perú-Brasil es tarea de la FPF. No obstante, para José Luis Noriega, los cuestionamientos y sanciones que tiene Agustín Lozano, el titular de la entidad peruana, nos ponen en una situación más difícil.

“Nuestras autoridades de fútbol están deslegitimadas porque el señor presidente Agustín Lozano está sostenido de un hilo. No puede ni estornudar porque la Conmebol le salvó la vida. Cometió la infracción más grave que existe en el fútbol internacional al disponer a su favor los bienes de propiedad de una federación. Eso se castiga con mucho rigor, pero la Conmebol lo sancionó apenas con una multa”, sostuvo.

Para el exfuncionario de la FPF, el último arbitraje de Bascuñán representa una violación al código Fair Play de la FIFA. Sin embargo, la voz de los dirigentes nacionales está muy debilitada para poder protestar con firmeza. “La Conmebol puede decirle al señor Lozano: por favor, ahí nomás, nosotros le hemos salvado la vida, no me venga a armar enredos. Ojalá que me equivoque, pero creo que no le van a hacer ningún caso a la dirigencia nacional”, indicó.

Lozano asumió la presidencia de la FPF después de que Edwin Oviedo fuera encarcelado por una acusación fiscal de corrupción y homicidio. En opinión de Noriega, el actual titular de la entidad debería ser separado y, por ello, ha solicitado al Congreso que derogue la Ley 30727, conocida como Ley Oviedo, que ha permitido que el actual presidente continúe a cargo de nuestro fútbol.

VIDEO QUE PUEDE INTERESAR

Mira los goles del Sporting Cristal vs. Binacional por la Liga 1. (Video: GOLPERU)