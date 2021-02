Barcelona tuvo una noche para el olvido en el Camp Nou luego de lo que fue su estrepitosa caída -sí, una más- por 4-1 ante el PSG. Y si uno imaginaba que el festival de Kylian Mbappé y compañia sería lo más resaltante de la noche, pues estaba equivocado, porque había más.

Una de las escenas más fuertes se vivió en el primer tiempo en área culé, cuando luego de una jugada del crack francés del PSG, Gerard Piqué se enfrazcó en un cruce de insultos y reclamos con su compañero Antoine Griezmann. Cruce que fue captado por el sonido ambiente y las cámaras del partido.

“¡Joder Grizzi, me cago en la p**! ¡No, la con*** de su madre tú, estamos sufriendo y llevamos cinco minutos así!”, se oye decir a Piqué. “¡No me grites! Yo también estoy sufriendo”, responde Griezmann, en lo que fue sin duda uno de los momentos tensos del encuentro.

“Ellos fueron superiores. Nosotros tuvimos alguna oportunidad, pero no hicimos nuestro mejor partido. Necesitábamos hacer un partido perfecto y no lo hicimos”, añadió Griezmann al final del partido. Pero no fue la única escena en la que fue protagonista el ‘Principito’.

Según el diario Sport de Barcelona, el jugador francés fue captado a penas horas después de la debacle culé en la terminal de vuelos privados del Aeropuerto del Prat, tomando un vuelo para dejar Barcelona.

Griezmann, en la terminal, no quiso hacer declaraciones, y se limitó a contestar un ¿”qué te importa a ti?”, cuando fue preguntado el motivo por el que se marchaba de la Ciudad Condal.

