Venezuela ya se encuentra eliminada de las aspiraciones para clasificar al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, espera culminar de la mejor manera ante Argentina y Colombia en estas Eliminatorias. En ese sentido, Salomón Rondón será la principal carta ofensiva de su selección para la fecha doble.

Justamente, el goleador de la ‘Vinotino’ habló sobre el deseo de llegar a la próxima cita mundialista. El atacante de Everton mencionó que no piensa todavía en el retiro ya que tiene mucho para dar.

“Mientras me vea con hambre voy a seguir compitiendo. No me veo todavía en ese momento de retirarme. Las lesiones me han respetado bien y espero llegar al próximo Mundial compitiendo de la mejor manera”, declaró el delantero en diálogo con el diario Marca.

De la misma manera, agregó: “Siempre quiero jugar el mayor número de partidos posibles con la Selección. Si puedo llegar al centenar, sería más que bendecido. Pero me siento bien y tranquilo con lo que ha sido mi carrera. Espero seguir estando, sumar minutos y goles”.

Por otra parte, Salomón Rondón se refirió a la llegada de José Néstor Pékerman a la dirección técnica de Venezuela. Como se sabe, el estratega argentino debutó con triunfo (4-1) ante Bolivia de local y luego, perdió por el mismo marcador ante Uruguay.

“Es un seleccionador con una trayectoria tan reconocida en el fútbol sudamericano. Las Eliminatorias están, casi en su totalidad, perdidas. De ahí en adelante, tienes que remar y crear un nuevo proyecto sabiendo que tienes la calidad deportiva”, mencionó.