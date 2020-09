Hacer de Alianza Lima un club rentable y que honre sus compromisos es el objetivo del grupo de los socios que integran Promotora Blanquiazul, que plantea una salida ordenada –incluida la inversión– a los problemas económicos del club. Conversamos con Salomón Lerner Ghitis , uno de los integrantes de PB, quien habla del planteamiento que ya le hicieron a la Sunat, máximo acreedor del club íntimo, del que esperan una decisión.

¿En qué consiste la propuesta planteada a la Sunat?Creemos que hay que darle un tinte diferente al plan de reestructuración que básicamente es pagar la deuda a la Sunat y los demás acreedores. Desde un comienzo advertimos que ese plan no iba a funcionar y hemos hecho un plan en el que creemos que invertir en el club es la mejor manera de garantizar el pago de las deudas.

Bajo esa figura ¿qué es lo que le han ofrecido a la Sunat?Hemos ofrecido hasta US$4 millones, pero ese dinero no queremos que esté a juicio de la persona que administra Alianza, sino que nosotros queremos administrar ese dinero, y entonces allí viene la idea que planteamos, que tengamos una participación real en la administración de estos fondos y de cómo son gastados en Alianza Lima.

¿Ese dinero no sería para pagar parte de las acreencias que tiene Alianza?Inicialmente planteamos que los US$4 millones que ofrecimos a la Sunat formaran parte de lo que se les adeuda (cerca de US$11 millones), pero ahora no lo vemos factible. Los ingresos de hoy no son suficientes para hacer que la marcha institucional de Alianza tenga sostenibilidad en el futuro; tenemos que darle ese valor agregado. Con el actual plan de reestructuración, Alianza no va a caminar.

¿Quiénes integran Promotora Blanquiazul?Socios como Luis Pizarro, Ronnie Suero, Carlos Franco, Fernando Farah, Augusto Claux. Claudio Pizarro va a ser uno de nuestros socios, e incluso ha manifestado que está dispuesto a poner dinero.

¿No sería mejor comprarle la deuda a la Sunat?No. Creemos que si no le damos un valor agregado al club, no se va a pagar la deuda con los diferentes acreedores. Alianza quiere pagar, pero si no se introduce dinero al club, no hay sostenibilidad.

¿Creen que la Sunat acepte lo que PB le está planteando?Ese es nuestro punto de vista como socios, queremos replantear todo el valor agregado del club. ¿Cómo queremos seguir incrementando la cantidad de socios si no tenemos una sede institucional? ¿Dónde se ha visto que un socio se pueda reunir dos horas antes de un partido para comer un anticucho en el estadio de Matute sin siquiera tener una sede social donde pueda disfrutar de esparcimiento con su familia, con sus amigos, donde pueda jugar un campeonato de fulbito, un lugar social donde pueda confraternizar con otros socios? Eso es lo que nosotros queremos cambiar con este proyecto deportivo.

¿Cómo tomó Tania Quispe, jefa de Sunat, la propuesta?Nos ha dicho que este proyecto parece muy interesante y que se debía estudiar con los funcionarios de Sunat. Ha encargado a un par de personas de esa entidad para que puedan ver este tema con los miembros de PB.

Si Sunat da luz verde al proyecto, ¿cómo se invertirían esos US$4 millones?Hay trabajo de infraestructura por hacer. Alianza no tiene luces para jugar de noche. No hay una adecuada concentración para el equipo. Tenemos la posibilidad de concesionar más palcos, podría haber un estacionamiento subterráneo. Invertiríamos en menores con un proyecto similar al que teníamos con la Casa Blanquiazul, que nos dio grandes figuras como Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, etc.

DATOS

Promotora Blanquiazul se reunió hace unos días con Tania Quispe, jefa de la Sunat, a quien expuso el plan de inversión que realizaría en Alianza.

Si la propuesta recibe el visto bueno de la Sunat, sería elevada a la Junta de Acreedores, que será la que finalmente la apruebe o no.

Follow @Peru21pe

Por Juan Novoa (jnovoa@peru21.com)