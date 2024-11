Said Palao consiguió la medalla de bronce en Torneo Nacional de Judo

No pudo ser. Said Palao no logró repetir el título en el Campeonato Nacional de Judo, que consiguió el año pasado. En el torneo de este año obtuvo el tercer lugar. Pese al resultado, el competidor de 'Esto es Guerra' se mostró satisfecho con su participación.

El torneo en el que participó el peruano se llevó a cabo el último domingo 24 de noviembre en el Polideportivo 2 de la Videna, Said, que representó al equipo del Dojo: Senshi, no logró el título de la competencia.

“No se logró el objetivo de volver a ganar oro, una medalla de bronce de mucho aprendizaje, pero quedo contento de seguir haciendo el deporte que amo competitivamente, hay muchos más campeonatos por ganar”, escribió Said en su cuenta de Instagram.

Pese a que no pudo estar presente en el campeonato, su pareja Alejandra Baigorria se mostró orgullosa del logro de Said.

“Un campeón, mi amor, no pude estar allí, pero a la distancia siempre apoyándote, eres el mejor. Te amo”, escribió Alejandra en la misma red social.

Cabe mencionar que Said estuvo acompañado de amigos y familiares como su madre María Rosa Castro.

