Rusia 2018: Así quedaron las llaves del repechaje europeo

Hasta el momento son 23 los equipos clasificados al Mundial de Rusia 2018, el cual se realizará en junio del próximo año. A falta de jugarse diversos partidos de repechaje en todo el mundo, ya se conoció cómo se llevarán los encuentros en Europa.

Se trata de cuatro duelos de ida y vuelta, donde solo clasificarán cuatro selecciones que se unirán a los 13 equipos ya clasificados del continente.

El sorteo realizado hoy en la sede de la FIFA en Zúrich dejó atractivos encuentros. Sin duda, el más resaltante será el que disputarán Italia, vs. Suecia.

Los otros encuentros serán: Irlanda del Norte vs. Suiza, Croacia vs. Grecia y Dinamarca vs. República de Irlanda.

Los partidos de ida se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre y la vuelta se disputará entre el 12 y el 14 de noviembre. Los partidos de ida se jugarán en Irlanda del Norte, Croacia, Dinamarca y Suecia.

Aparte de los encuentros europeos hay otras dos repescas en juego. Por un lado está la que enfrentará a Honduras (cuarto de la Concacaf) y Australia y la que sostendrán Nueva Zelanda (campeón de Oceanía) y Perú (quinto clasificado de la Conmebol).