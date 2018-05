Alexis Martín-Tamayo, alias Mister Chip , es consciente de la exigencia que afrontará a la selección peruana en Rusia 2018 , sin embargo, considera que el cuadro nacional podría, incluso, ser la sorpresa del grupo C que disputará con Francia, Dinamarca y Australia.

El popular analista español arribó a Lima para presentar la campaña que cumplirá durante el Mundial como imagen de una entidad bancaria local, con la que ofrecerá datos y cifras durante la máxima fiesta del fútbol.

"Todos los partidos van a ser muy disputados, Perú puede quedar primero o cuarto, hay que pelear cada partido. Empezar bien es muy importante en estos torneos cortos", advirtió este lunes el experto en información y estadística deportiva este lunes en diálogo con RPP.

Asimismo, Martín-Tamayo consideró que la labor de Ricardo Gareca "es un trabajo sensacional" ya que "ha llevado a la selección a unas cuotas insospechadas, sobre todo después del comienzo tan malo que tuvo".

"Le esta devolviendo en parte aquello que le quitó el año 86 con aquel famoso gol", agregó Mister Chip en comunicación con el citado medio.

Posteriormente, eligió a sus jugadores preferidos de la 'Blanquirroja': " Me ha gustado mucho Christian Cueva, (Raúl) Ruidíaz, han habido futbolistas a los que no conocía mucho y me han sorprendido en el final de las Eliminatorias, más allá de los ya conocidos por todos".