No tolera a nadie. Maradona siempre se ha caracterizado por despotricar contra los entrenadores de turno de la selección argentina . Esta vez le tocó a Sampaoli , que pasó a Rusia 2018 con mucha agonía en el último partido.

En una entrevista al diario Clarín, Diego Armando habló sobre el 'Hombrecito' y su pase cuestionado al Mundial. "A mí los vendehumo nunca me gustaron", dijo.

"Yo no me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la selección se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo", añadió Maradona.