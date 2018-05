Tras quedar fuera de Rusia 2018 por lesión, Dani Alves publicó este sábado una conmovedora carta a través de 'The Players' Tribune', con la que reafirma toda su sensibilidad y fortaleza al mundo.

El defensor de la selección brasileña sufrió una distensión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha cuando disputaba ante Les Herbies la final de la Copa de Francia por el Paris Saint-Germain y será una de las grandes ausencias en el próximo Mundial.

"Si ganamos la Copa del Mundo, no estaré gritando. Por una vez, te lo prometo, cerraré mi boca. No habrá palabras de Dani Alves. No diré nada. Solo estaré llorando", destacó en su pronunciamiento.

Sin embargo, pese a la enorme tristeza que atraviesa en estos momentos, el futbolista más laureado de la historia no pretende rendirse a los 35 años de edad y piensa con optimismo en su retorno con el 'scratch'.

"No me considero un veterano. Como pueden ver, mi espíritu tiene alrededor de 13 años. Quién sabe, tal vez cuando llegue la Copa del Mundo de 2022, todavía estaré compitiendo por un lugar en el equipo. Mi cuerpo tendrá 39 años, pero mi espíritu solo habrá cumplido 17".

A continuación, lee la carta completa de Dani Alves:

"Cuando sentí el dolor en mi rodilla, mi alma salió de mi cuerpo. Desde el momento en que pisé el suelo, supe que no iba a estar en el avión a Rusia para la Copa del Mundo.



En el vestuario, los doctores del PSG me dijeron que tendríamos que esperar hasta el día siguiente para obtener los resultados de algunas pruebas, pero sabía en mi corazón que todo había terminado. Todos vinieron a celebrar con el trofeo de la Coupe de France, y nunca quiero mostrar ninguna emoción negativa en torno a mis compañeros de equipo, si conoces a Dani Alves, entonces sabes que siempre soy un hijo de p*ta feliz, así que sonreía e intentaba divertirme. Pero todos podían ver en mis ojos que algo andaba mal.



Solo lloré una vez, cuando estaba solo. Y déjame decirte algo: no quiero que nadie llore por mí. No quiero que nadie sienta pena por mí. He vivido mis sueños Dani Alves no irá a la Copa del Mundo, pero sigue siendo un feliz hijo de p*ta.



Estaré mirando a Brasil de la misma manera que solía mirar cuando era un niño pequeño en la granja. ¡Solo que mi televisor va a ser muchísimo más grande esta vez! Ahora, te dije antes cómo crecí durmiendo en una cama de concreto. Te dije que solía tener que despertar a las cinco de la mañana para ayudar a mi padre a rociar productos químicos en todos los cultivos de nuestra granja, y luego tenía que andar en bicicleta 10 kilómetros hasta la escuela. Muchas personas me decían después de leer la historia: '¡Maldita sea, Dani, lo pasaste mal de niño!' Pero no , hombre, en comparación con mucha gente en nuestra ciudad, lo teníamos bien .



Mi padre solía ir de prisa vendiendo verduras de nuestra granja, y también tenía un pequeño negocio de bar en el costado, así que teníamos uno de los únicos televisores disponibles. Era un televisor antiguo de los años 70, y mi padre solía envolver lana de acero alrededor de la antena para recoger canales desde muy lejos. La imagen sería borrosa como el infierno, pero funcionó. Excepto en días nublados, ¡entonces estabas jodido!



Mi papá era como un paciente enfermo de fútbol. Él estaba obsesionado. Entonces esta pequeña televisión era todo para él. Lo hizo como el alcalde de la ciudad. Recuerdo que durante la Copa Mundial de 1994, nuestra casa era el centro del mundo. Todo el país cerró durante un mes, y nadie en nuestra ciudad tenía un lugar para ir a ver los partidos, por lo que todos vinieron a nuestra casa. Como todos. Fue como si nuestra casa se convirtiera en un mini estadio de fútbol. Imagina a 50 personas reunidas alrededor de un pequeño televisor, gritando, gritando y festejando.



Lo gracioso es que en Brasil siempre se oye que los niños crecen pintar la calle de verde y amarillo, ¿verdad? Bueno, éramos de la roça, el país, el medio de la nada. ¡Entonces no teníamos calles para pintar! Hubieras tenido que pintar el costado de una vaca o algo así. Entonces, en cambio, llevamos a la fiesta a nuestras casas. Teníamos esas pequeñas banderas brasileñas de plástico en todas partes. Esa fue la escena en nuestra casa en el '94. Tiempo de fiesta, hermano



Cuando comenzaron los partidos, era como si estuviéramos tomando el campo de verdad. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, les encanta el fútbol, ​​sí. Pero solo son fanáticos. Son apasionados, pero están mirando . En Brasil, no solo estamos mirando. Estamos jugando, ¿sabes lo que estoy diciendo?



Me di cuenta de la diferencia cuando tenía 10 años, viendo a Cafu y Romário en esa pequeña televisión. Cuando atacaron, nos atacaron con ellos, cuando se defendieron, nos defendimos con ellos. Estamos cruzando los dedos, estamos tensos, sudamos, como si realmente estuviéramos jugando. La gente dice que el fútbol en Brasil es una experiencia religiosa. Pero es más como una experiencia física. Solía ​​ponerme tan nervioso que no podía quedarme quieto, así que iba a buscar cubos de fertilizante vacíos del granero. Me sentaba en uno y luego comenzaba a tocar el tambor con mis manos, y hacía que todos cantaran.



La Copa del Mundo era como algo de otro mundo. Todo parado. Todo el país estaba juntos, viviendo en cada momento el uno con el otro. En Brasil, eres muy consciente de la clase, ¿sabes? Pero durante la Copa del Mundo, tienes gente en una clase alta, gente en una clase baja, de repente, no importa. Es como, durante un mes, todos nos pusimos esa camiseta, y todos son exactamente iguales. Recuerdo haber sentido eso por primera vez en el '94, y me dije: 'Quiero vivir lo que Romário está viviendo. Quiero estar en el televisor, vistiendo esa camisa amarilla brillante'.



Pude vivir ese sueño desde que tenía 18 años. Debo vestir esa camisa amarilla de verdad. Tengo que sangrar mi país. Ahora, para este Mundial, tendré que atacar con el resto de la nación.



Creo que este equipo puede ganar el trofeo. Tenemos el talento y las superestrellas, pero lo más importante es que también tenemos un maestro. Tite ha sido capaz de crear un ambiente increíble desde que se hizo cargo del equipo, y le mostró a los jugadores que no podemos ser solistas. Debemos estar en perfecta armonía para alcanzar nuestros sueños.



He estado con el equipo sénior por 12 años, y esta es la conexión más fuerte que alguna vez haya existido: en la organización, en la estructura, en las ideas, en todo. Tenemos una buena mezcla de jugadores más jóvenes, como Gabriel Jesus y Coutinho, y también los jugadores mayores que recuerdan el dolor de la última Copa del Mundo y quieren hacer las cosas bien.



No me considero un veterano. Como pueden ver, mi espíritu tiene alrededor de 13 años. Quién sabe, tal vez cuando llegue la Copa del Mundo de 2022, todavía estaré compitiendo por un lugar en el equipo. Mi cuerpo tendrá 39 años, pero mi espíritu solo habrá cumplido 17.



Ya sabes, a veces les digo a mis compañeros esta historia, y esta es la historia con la que te dejaré ...



Cuando ganamos la Champions League en Barcelona en 2015, mucha gente dudaba de que pudiéramos volver a ganar los triples. Pero entre los jugadores, realmente creíamos el uno en el otro, y cuando vencimos a la Juventus en la final, corrí directamente a Adriano después del silbato. Lo miré, y él me miró, y empezamos a gritar, pero, realmente gritando. No sabíamos qué hacer.



Ahhhhhhhhhhh!



Después, vi el metraje en la televisión, y me dije: '¿Qué diablos estás haciendo, hermano?' Parecía ridículo. Pero no pudimos hacer nada más. Nos sobrecogió una emoción que no puedo explicar. Estamos gritando, ' Ahhhhhhhhhhhh , m**rda! ¡Lo hicimos de nuevo!'



¿Qué es ese sentimiento? Es la sensación de ser un niño. Ni siquiera puedes decir ninguna palabra. Solo puedes gritar



Si ganamos la Copa del Mundo, no estaré gritando. Por una vez, te lo prometo, cerraré mi boca. No habrá palabras de Dani Alves. No diré nada. Solo estaré llorando".