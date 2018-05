Cristian Benavente nació a miles de kilómetros del Perú pero nunca se sintió lejos del país que ahora defiende como futbolista profesional.

"Elegí Perú y lo elegiría mil veces", enfatizó el atacante del Charleroi belga en una publicidad donde destaca como imagen de una marca local y revela los sentimientos que conserva por la nación que adoptó.

"El Perú me ha demostrado un cariño que nunca esperé, me han hecho sentir que toda mi vida viví allí. Dice la canción que todos vuelven pero de verdad siento que yo nunca me fui", agregó el popular 'Chaval' en el video difundido a través de YouTube que se viraliza en las redes sociales.

Como se recuerda, tras debutar con la selección peruana , Cristian Benavente integró la última convocatoria de la bicolor para los primeros amistosos previos a Rusia 2018 ; cita en la que pretende estar presente.

"Yo tengo el ADN peruano por mi madre que es una luchadora tremenda. Ella siempre me ha enseñado a nunca rendirme y siempre que pueda yo voy hasta quemar el último cartucho", indicó el mediocampista nacional.