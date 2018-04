Claudio Caniggia , ex atacante de la selección argentina , advirtió que Lionel Messi no superará a Diego Maradona ni con el título de Rusia 2018 , declaración que no cayó bien en el entorno de la 'Pulga'.

En comunicación con el programa 'Fútbol 910' de radio La Red, el 'Pájaro' elogió al astro argentino del Barcelona ; sin embargo, aclaró que el legado del popular 'Pelusa' con la 'Albiceleste' es inigualable.

"Messi es un crack, pero el mundo del fútbol, hasta ahora, no dio un jugador como Maradona", destacó Caniggia este martes, reavivando las polémicas comparaciones entre ambos referentes argentinos.

"Si Messi gana el Mundial de Rusia, dependerá de cómo se gane. Si es siendo la gran figura como Diego en el '86, (México-1986) muchos pensarán que podría igualarlo, pero superarlo no", agregó.

La opinión de Claudio Caniggia generaró la respuesta de Maximiliano Daniel Biancucchi, primo de Lionel Messi, quien expresó su posición contraria a través de las redes sociales de manera contundente.

"Mejor avísale a Diego que no va ser nunca Messi, no le alcanzan dos vidas para igualarlo", señaló en Twitter el futbolista del club paraguayo Rubio Ñu, minimizando la carrera de Diego Armando Maradona.

" Maradona es el jugador más increíble que he visto, un jugador extraordinario que dio el fútbol. Messi en algunas cosas es más constante, pero lo que hacía Maradona no lo hace nadie. Solo lo pongo a Pelé a su altura. Son los dos jugadores más extraordinarios que nos dio el fútbol", argumentó Claudio Paul Caniggia.