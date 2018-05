La selección bicampeona de la Copa América, Chile , no logró clasificar a Rusia 2018 y esto ha generado un sinfín de burlas. La última viene de Argentina, país que perdió las dos finales contra los sureños. Se trata de la ya popular canción 'Bella Ciao', interpretada ahora con una peculiar letra.

El reconocido medio televisivo argentino TyC Sports compartió este jueves en sus redes sociales un spot que tiene de música de fondo a la popular canción usada en 'La casa de Papel', uno de las series más vistas del momento.

Lo curioso viene en la letra, el cual busca burlarse de la eliminación de 'La Roja'. Todo indica que hinchas albicelestes están detrás de su autoría.

"Estoy en Rusia y falta uno y Chile ciao, Chile ciao... prende la tele y ve la Copa que te saluda tu papá", dice el inicio de la canción que ya se ha hecho viral en redes sociales.

La interpretación continúa con halagos para Lionel Messi y promesas de traer la Copa del Mundo; sin embargo, la peor parte se lo llevan los sureños.

Chile Ciao (Letra)

Estoy en Rusia, y falta uno

Y Chile Chau, Chile Chau, Chile chau chau chau

Prendé la tele, poné la Copa que te saluda tu papá

Che brasilero, vos no te asustés,

si a los nos ves o escuchás

Llegó la banda de la Argentina

La Plaza Roja hay que copar

El mundo entero ya lo conoce,

Se llama Leo y nos va a dar este Mundial

Para ser grande igual que el Diego,

mucho más que Neymar

Aunque hace mucho que no ganemos,

yo no me olvido y nunca te voy a fallar

Como aquel día en el Azteca,

la vuelta la vamos a dar