Roy Keane acusa a los jugadores del Manchester United de provocar el despido de Mourinho

El ex capitán del Manchester United , Roy Keane, acusó a los jugadores de esa escuadra de provocar la salida del técnico José Mourinho. También reprochó los malos resultados.



"Creo que los jugadores se salieron con la suya. La forma en que se escudaron detrás del entrenador… Lo lanzaron a pies de los caballos", dijo el irlandés a la BBC Radio 5.

"Se dice que Mourinho se peleó con los jugadores. Eh… bien, es normal discutir con los jugadores, es lo que pasa cuando los jugadores están con sobrepeso o que los jugadores no se entrenan correctamente y no tienen buenas actuaciones", expresó el ex futbolista, quien conquistó siete títulos de la Premier y una Champions League.

Roy Keane también dejó en claro que no es simpatizante de Mourinho. "Yo no soy el mayor seguidor de Mourinho, no se equivoquen, pero no puedo tolerar que los futbolistas se escondan detrás de sus representantes, de sus compañeros, de los medios. Es realmente una broma", añadió.

TE PUEDE INTERESAR: