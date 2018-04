Rounda Rousey sobre su debut en la WWE: 'Se siente como si hubiera llegado a casa'

Tras su gran debut en Wrestlemania 34, Rounda Rousey, en declaraciones con ESPN, aseguró que se siente "como en casa" en la WWE. Según 'Rowdy', su declive en la UFC le abrió las puertas a la lucha libre profesional y no se arrepiente de nada.

"Antes era yo contra el mundo en un deporte individual. Estoy feliz de haber perdido ante Holly Holm y Amanda Nunes, porque eso me trajo aquí (WWE) [...] Realmente todo sucede por una razón. Cada oportunidad perdida es una bendición disfrazada. Realmente creo en ello ahora", señaló.

Sobre cómo se siente como nueva superestrella de la WWE, Rousey se mostró contenta por ser parte de 'roster' y dijo lo siguiente:

"¿Alguna vez has ido a algún lugar por primera vez y te sientes como si ya hubieras estado allí antes, como si llegaras a casa? Es una sensación más familiar de lo que debería", resaltó.

"Le debo una disculpa al Universo WWE, porque yo pensaba que me iban a abuchear y rechazar desde el primer día, pero desde el primer día me aceptaron. Espero haber dejado satisfechos a muchos escépticos esta noche. Me rompí el trasero como una muestra de respeto hacia lo que es importante para ellos, y espero que lo hayan notado. Me siento muy agradecida. Estoy tratando de dar todo de mí para merecerlo", agregó Rousey.