Rosario Sasieta: "Me imagino a las madres de los jugadores diciendo 'carajo, ese es mi hijo'"

Ella vive el fútbol con todo, cabeza y corazón. En sus recuerdos y en su hoy, el fútbol ocupa un lugar privilegiado, y en estos días que Perú está en el Mundial, la doctora, la llamada Señora Ley, no duda en expresar lo que siente, con el corazón abierto, como es ella. Para Rosario Sasieta no hay término medio. Aplaude con la fuerza de una hincha incondicional, grita como si estuviera en la tribuna, reniega y se levanta, y levanta. La ex congresista Rosario Sasieta alienta a la selección con la emoción a flor de piel. No esperes menos de ella. Te dice las cosas tal cual, defiende a Cueva de los absurdos ataques, nos contagia de su fe. “Recuerden que el peruano nunca la tiene fácil”, escribe en Twitter. Y agrega, a su estilo: “Qué lindo hemos jugado!!! Si perdimos, apechuga y camina. Cabeza erguida. Los grandes se reconstruyen avanzando firme y preparándose para retos mayores”. Palabra de Rosario. Y punto.

Definitivamente, el fútbol lo vivo como nunca. Realmente es una experiencia muy bonita y mejor aún cuando los resultados son favorables. Desde muy chiquita siempre fui relacionada al fútbol. En compañía de mi padre, observaba todos los partidos de esta competencia. Me considero una hincha. Recuerdo que el primer mundial que viví fue cuando era muy niña. Hasta podría escribir los nombres de los jugadores, completitos. Era otra época en lo absoluto… Ver cada partido era un suceso en todo el hogar. También escuchábamos la radio porque no había muchos programas de televisión. Más adelante, el programa de Pocho Rospigliosi sería uno de los primeros segmentos deportivos y nos quedábamos viendo por horas.

Hay una anécdota imposible de olvidar. La selección les dio una alegría a los peruanos un 2 de junio de 1970 cuando remontó un resultado de dos goles y superó 3-2 a Bulgaria en el Mundial de México. Ese histórico partido quedó en la memoria de los peruanos a solo 48 horas del terremoto en Huaraz. La tristeza de miles de personas afectadas en Áncash, por un momento, podía convertirse en una pequeña sonrisa con la victoria de Perú.

Ha sido triste ver mundiales sin Perú. Para una persona que vive el fútbol con mucha pasión y emotividad, una clasificación al Mundial puede ser una pena inmensa. Pero, claro, también depende de cada persona, como te digo. Creo que el peruano se estaba acostumbrando a la derrota y, prácticamente, perder no era una novedad. No había un ímpetu de sacar adelante un resultado y saber que el partido podría ser favorable para nosotros.

El fútbol une a todas las personas. Estratos sociales y económicos se juntan durante 90 minutos. Básicamente, el hincha de antes no tenía muchas cosas para vestirse o incorporar como objeto para alentar. A lo justo teníamos una matraca y las banderas. Ahora hay absolutamente todo. Hay accesorios de todos los precios y para todos los gustos. El hincha se siente muy bien. Es una satisfacción inigualable.

Quisiera decir que la mujer es uno de los pilares para que nuestra selección juegue correctamente todas las eliminatorias. Detrás de todos nuestros seleccionados siempre hay una familia que ayuda en el crecimiento y la disciplina. Eso es muy importante y, claro, en posición de mujer, lo vivimos emotivamente. Creo que esa sensación de ver a tu selección jugar en el extranjero y saber que lo da todo... no hay palabras. (Risas). Yo me imagino a las madres de estos chicos (jugadores de la selección) diciendo “carajo, ese es mi hijo”.

Aparte, recordemos que los niños ahora adoran a Guerrero o Farfán. Antes solo era Messi u otro jugador.

DATOS



- Rosario Sasieta es abogada y política, conocida por su defensa de mujeres y de la niñez. Fue congresista para el periodo 2006-2011.



- Ama el fútbol y desde su tribuna en Twitter no solo alienta a la selección, sino combate el machismo y los ataques contra la mujer que no faltan en medio de la euforia futbolera.