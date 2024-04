A poco de cumplir 75 años, Rosario ‘Choco’ de Vivanco continúa haciendo historia en el Perú. En esta ocasión, consiguió el récord mundial de natación en la categoría Masters, de 75 a 79 años.

La hazaña la hizo en el Campo de Marte el pasado domingo 28 de abril al lograr la marca 33.98 segundos en 50 metros libre, arrebatándole el récord a la estadounidense Diann Uustal de 34.11 segundos, que consiguió en 2021.

“Mi día más feliz por haber hecho esta marca”, declaró a RPP la destacada deportista.

“Dentro de la piscina vi el tablero con el resultado y ya sabía que el récord era 34.04, y me di cuenta que había logrado el récord mundial. Sin embargo, el público no lo sabía y en un momento de la competencia, la persona encargada de la federación pidió un minuto a la gente para que escuchen que tenía una noticia muy importante que dar. Ahí dijo que yo había establecido un récord mundial. La verdad que se hace un récord mundial en el Perú en la categoría master, ninguna persona hizo esto”, señaló.

Y agregó: “De verdad he recibido una de las ovaciones más grandes que he tenido en mi vida en mi carrera deportiva solo comparable cuando gané el Campeonato Sudamericano a los 16 años en 1966. Por lo tanto, puedo decir que hasta lágrimas he derramado de agradecimiento”.

Sobre lo que se viene a nivel de competencias dijo que buscará otras pruebas para continuar estableciendo nuevas marcas.

“Es la primera competencia en esta nueva categoría porque este año cumplo 75 años. Y entonces tengo muchos retos, otras pruebas, que puedo ir mejorando en los 100, 200 y 400 libres. Tengo varios campeonatos en vista como el campeonato nacional de piscina larga que es en agosto y el campeonato sudamericano en Buenos Aires en octubre. Hay que ir viendo otras pruebas que sean oficiales para establecer nuevas marcas”, indicó.

