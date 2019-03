Ronda Rousey genera polémica: "La lucha libre no es real y nadie puede tocarme" [FOTOS]

La ex campeona de UFC Ronda Rousey sacudió al mundo de la WWE al señalar que la lucha libre que se ve por televisión "son falsas e inventadas".

A través de su cuenta de YouTube, la luchadora estadounidense no soportó que el público ya no la siga como antes y desató polémicas con sus comentarios.

"Estoy cansada de entretener a la gente. No voy a recibir más instrucciones y órdenes, y cada vez que salga al ring, haré lo que yo quiera hacer", sostuvo.

Pero eso no fue todo, Ronda Rousey siguió criticando: "Voy a salir allá y haré lo que sea que malditamente quiera. Que se jodan. El universo de la WWE incluido. Quiero decir que voy a ser demasiado irrespetuosa con el deporte que ellos aman. Oh, no rompas la cuarta pared Ronda! La lucha libre es guionizada, inventada, no es real. Ninguna de ellas pueden tocarme. Fin", sentenció.

Al respecto, Charlotte Flair, una de sus rivales predilectas en el espectáculo arremetió por las redes sociales: "Hace cuatro años, eras intocable. ¿Ahora? No tanto. ¿Puede alguien por favor recordarle que en sus últimas dos peleas antes de venir a la WWE terminó inconsciente y sollozando en la jaula?".

Hace algunas semanas, Ronda Rousey ya no tiene la misma actitud de confianza con el Universo WWE. Según los medios internacionales, sería por el respaldo que le brindan a Becky Lynch, con quien mantiene un enfrentamiento que apunta a llegar a WrestleMania.



