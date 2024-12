Ronaldo Nazário anuncia su candidatura a la presidencia de la CBF: "Quiero devolver el respeto al fútbol brasileño"

Ronaldo Nazário, conocido mundialmente como 'El Fenómeno', sorprendió con el anuncio de su candidatura a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El histórico exdelantero, de 48 años, afirmó que buscará liderar el máximo organismo del fútbol brasileño en las elecciones previstas entre marzo de 2025 y 2026.

En una entrevista con el medio Globo, Ronaldo explicó que su decisión responde a su deseo de devolver al fútbol brasileño el prestigio internacional que, según él, ha perdido en los últimos años.

"Tengo cientos de motivaciones, pero la mayor es devolverle el respeto al fútbol brasileño a nivel mundial. La gente en la calle me pide que vuelva a jugar porque sienten que la situación de la selección no es la mejor ni dentro ni fuera del campo", señaló el ex campeón del mundo.

Asimismo, para oficializar su candidatura necesitará el apoyo de al menos cuatro federaciones estatales y cuatro clubes, un proceso que ya ha comenzado con reuniones y contactos estratégicos.

"Este anuncio es para enviar un mensaje a los presidentes de federaciones y clubes: soy candidato. Tengo planes increíbles, y antes de que alguien comprometa su voto, quiero conversar personalmente con cada uno", afirmó.

El exfutbolista también adelantó que venderá su participación en el club español Real Valladolid, del cual es propietario, para dedicarse completamente a esta nueva etapa. En sus redes sociales, compartió una carta abierta donde enfatizó que su gestión buscará "traer de regreso a las leyendas del fútbol brasileño" y convertir a la CBF en "la institución más querida de Brasil".

Entre sus propuestas, destacó la importancia de escuchar a los exjugadores como protagonistas en las decisiones estratégicas y la necesidad de transformar la estructura organizativa de la CBF para recuperar la excelencia deportiva.

Por otro lado, Ronaldo no ocultó su preocupación por el rendimiento reciente de la Selección de Brasil, que ha mostrado inconsistencias tanto en su desempeño como en su estructura organizativa.

"Tenemos a los mejores jugadores del mundo, pero el problema no está solo en la alineación o en el entrenador, sino en una estructura piramidal que lleva tiempo fallando. Es necesario cambiar esa dinámica", expresó.

El ex delantero mencionó nombres como Vinícius Jr., Neymar, Rodrygo, y los jóvenes talentos Estêvão y Endrick, como evidencia del potencial futbolístico del país. "Brasil debe ser protagonista en la Copa del Mundo y la Copa América. No puede permitirse quedar fuera de unos Juegos Olímpicos. Con el talento que tenemos, es inaceptable no competir al máximo nivel", agregó.

