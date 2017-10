Ronaldinho sobre salida del Barcelona: "Ya había cumplido mis objetivos y necesitaba nuevos retos”

Ronaldinho, ex jugador delBarcelona y un ‘crack’ del fútbol mundial, reveló cómo se sintió al concretarse su llegada al club ‘catalán’ y dijo por qué razón se dio su salida, pese a que era y es muy querido por la hinchada ‘azulgrana’.

"La llamada del Barcelona fue muy buena y bonita. Todo fue muy lindo. Mi hermano fue el que se encargó de todo lo que pasaba fuera del terreno de juego. Todos mis ídolos habían jugado en el club y me ilusionó cuando sucedió”, expresó el brasileño en diálogo con TV3.

A su vez, señaló que su salida del club estuvo ligada a su aspiración de trazarse nuevos retos en su carrera profesional.

"Fue una decisión mía. Ya había cumplido mis objetivos y necesitaba nuevos retos”, dijo, dejando en claro que nunca fue por una mala relación con Guardiola, como se sostenía en su momento.

“Con Pep siempre tuvimos buena amistad. Él entrenaba al filial y yo tenía relación con Pere, su hermano, por temas de ropa deportiva. Siempre fui muy directo y abierto con todos. No me había cansado de ganar, pero sí que necesitaba cosas nuevas. Aquellos que se quedan parados no evolucionan", contó.

Ronaldinho no podía ser ajeno al presente de Lionel Messi y se animó a recordar cómo fue la llegada del argentino al cuadro ‘azulgrana’.

"Cuando llegó era un pequeño amigo y ahora es un gran amigo. Me siento muy feliz de ser el asistente de su primer gol. Todos imaginábamos que sería un tío muy grande. Para mí el fútbol es de momentos. Pelé, Maradona, Romario... todos los fueron en su momento. ¿Yo? Lo que deseaba era pasármelo bien", sentenció.