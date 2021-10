La crisis del FC Barcelona se mantiene. El equipo azulgrana sumó una nueva derrota, ahora en LaLiga, ante el Atlético de Madrid por 2-0 con tantos de Thomas Lemar y Luis Suárez. Ronald Koeman no estuvo en el banquillo debido al castigo por ser expulsado hace dos fechas, pero sufrió desde una de las tribunas.

En conferencia de prensa, Ronald Koeman indicó que tiene esperanza en la mejora del equipo, además indicó que hay solución para este mal momento: “Hay solución, pero no de hoy para mañana, esto no. Hay que trabajar, dar tiempo, y esperemos recuperar a la gente de arriba”.

Con respecto a lo dicho por Pirqué, quien indicó que así jugaran dos días no iban a poder anotar, el técnico neerlandés dijo: “He dicho que no hemos creado mucho, pero hacerle oportunidades al Atlético no es fácil. Hay que abrir más el campo, pero nos faltan estos jugadores. Hemos jugado por el medio y ellos allí son fuertes”.

Horas antes del partido, el presidente Joan Laporta le ratificó la confianza a Koeman, algo que el técnico agradeció: “Estuvo bien porque no había claridad en ese sentido, ayer hablamos por teléfono y esta mañana también sobre la plantilla y el club, además de mi situación. He pedido dejar claridad sobre el entrenador porque es importante por un tema de confianza”.

En noviembre, Barcelona recuperará en principio a sus delanteros Ousmane Dembélé (operado de la rodilla derecha a finales de junio), y Sergio Agüero (lesión en el gemelo derecho). Las palabras del presidente Laporta dan a entender que Koeman seguirá al frente del equipo al menos hasta el regreso de esos lesionados.

Debido al receso de LaLiga por los partidos de selecciones en todo el mundo, Barcelona tendrá días que deberá aprovechar para trabajar con miras al duelo ante el Valencia del 17 de octubre.