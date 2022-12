Romina era una niña con una imaginación bien concreta: algún día redactaría una columna en un periódico. Para acercarse a ese sueño, en su anuario de sexto de primaria escribió que sería periodista.

De padre abogado y abuelo historiador, Romina Vega materializó su aspiración. Se formó para ser periodista y, luego de transitar por medios como la cadena ESPN, hoy es conductora de N Deportes y de los bloques deportivos de Canal N; a la vez es reportera del programa Fútbol en América en América Televisión.

Aclara que no le gustaría quedarse con el título de periodista deportiva. Viajar a Qatar para cubrir el partido de la selección peruana contra Australia en la era Gareca se lo recordó; no solo tenía que informar sobre fútbol sino también del país y su cultura.

¿Hoy qué imagina ser algún día? Me dice que no cuenta lo que sueña. “Por lo pronto, ser feliz”, agrega y sonríe.

-¿Cómo ves el Mundial?

Al principio parecía que no iba a enganchar tanto, porque Perú no estaba clasificado. Pero ha dado buenos motivos con las sorpresas, como Japón, Marruecos. Me gusta ver eso, porque el statu quo también es un poco aburrido. Toda la vida hemos repetido en el fútbol que no se trata de merecimientos.

-Eres más pragmática.

Sí. Portugal me sorprendió, pensé que iba a depender más de Ronaldo, pero en el partido contra Suiza estuvo en la banca y viendo cómo su equipo ganaba, lo que te habla de un cambio generacional. Y pasa en Uruguay, tienes a un Cavani y Suárez que se retiran, pero Darwin Núñez es un avión. Lo de Portugal increíble con Gonçalo Ramos, con 21 años y un triplete en el Mundial. ¿Dónde estabas a los 21? (ríe).

-¿Dónde estabas tú?

Trabajaba en un periódico, empezaba en el periodismo.

-¿Querías ser periodista deportiva?

Quería ser periodista, me gustaba leer, analizar. La vida me fue llevando al deporte.

-¿Te quedas como periodista deportiva?

No lo sé. Ahorita lo estoy disfrutando. Al comienzo sabía muy poco de fútbol y aprendí rápido, pese a que mi familia no es futbolera.

-¿Qué te atrapó del fútbol?

Lo que transmite. La emoción, vivirlo desde que estás afuera del estadio, lo que deja la gente para estar ahí. Disfrutar el partido, gritar, enojarte. Tengo como micromomentos que encuentro en pocos lugares: en el aeropuerto cuando la gente se abraza o se da un beso para despedirse; también en el estadio, cuando el chiquito voltea y abraza a su papá porque hubo gol. Por ejemplo, me pareció bien que Marruecos avance así por primera vez en la historia, porque le da diversidad de culturas a un mundial: ver al entrenador regresando a la tribuna para besar a su mamá que está con el hiyab, tapada.

-Eso te conquistó del fútbol. Ves la tribuna.

Exacto. Veo el impacto del fútbol, finalmente son personas. Y cuando me ha tocado entrevistar a un futbolista, siento que lo que más disfruta no es la pregunta “¿cómo te sentiste más cómodo: doble punta o jugando detrás del 9?”. No. Sino cuando le preguntas si su hija de cinco años ya canta las canciones del equipo. Lo sacas del papel de futbolista.

-Porque cuando le preguntas al ‘futbolista’, es la respuesta de siempre.

Claro, la respuesta que ya todos conocemos: “el equipo lo dio todo”, “vamos partido a partido”, etc. Ya sabemos eso, pero no qué sintió cuando fue a la tribuna y vio a su mamá. En el caso de Hakimi de Marruecos, su mamá lavaba ropa para ganar plata. El lado más humano existe en el fútbol.

-Y un mundial en Qatar es más que fútbol.

Es un país muy rico, muy ostentoso, de edificios, rascacielos, los centros comerciales. Lo que me gustó es que combinan bien la tecnología con sus raíces y cultura. Puedes estar en medio de los rascacielos, pero tres veces al día suenan unos altavoces en la ciudad, que mencionan que es la hora del rezo y la ciudad se detiene.

-¿Se siente que es un país con restricciones?

Yo fui con la idea de ser muy respetuosa, hay que entender que es un país que tiene una cultura y, más bien, entender por qué la tiene así y cómo la viven. Basan sus reglas de vida y ciudadanía en la religión islámica.

-En la televisión vimos que un árabe te invitó a Arabia Saudita. ¿Realmente te invitó o fue en broma?

Sí, me invitó. Después me escribieron para insistir (ríe).

-Es decir, te pidieron tus datos.

Sí, mi número y todo eso.

-¿Te dio curiosidad o quizás miedo?

Los dos al mismo tiempo, sabes (sonríe). Igual no iba a aceptar la invitación pues, no hay forma. Pero es un encuentro cultural interesante. Es necesario aprender que hay diferentes maneras de ver la vida.

-¿Ser mujer es un tema en el fútbol o ya no?

Hay cosas que están mejorando, pero la gente todavía se sorprende al ver una mujer vinculada al fútbol.

-¿Has sufrido gestos machistas?

Me han mandado a la cocina varias veces, pero contenta iría porque me gusta cocinar y comer (risas). Al principio molestaba y te mechas. Luego dices ‘el mundo está cambiando y cambia para todos’, y esa gente tendrá que estar preparada para aceptarlo. Incluso, periodistas antiguos ven a las nuevas chicas y dicen: “Anda tú, porque el jugador sí hablará contigo porque eres mujer”. Esa frase la tienen el 85% de todos los de la prensa deportiva. Pero prefiero trabajar en lugar de hacer tanto aspaviento. Las acciones hablan más.

-Ya lo dijimos, eres pragmática.

(Risas). No sé si es bueno o malo.

Viernes por la noche. Brasil ha sido eliminado, el favorito para ganar la copa, el favorito de Romina. Le propongo resolver estas preguntas antes de que salga en vivo.

-Se confirma que es el mundial de las sorpresas.

Los partidos son mucho más que algo táctico, se necesitan piernas, corazón y cabeza.

-¿Qué pasó con Brasil?

No me gustaron los cambios cuando sacan a Vinicius, a Rafinha. Eran necesarios para tener más volumen ofensivo, jerarquía. Por otro lado, Livakovic, el arquero de Croacia, se creció y me parece que tuvo ocho atajadas, es extraordinario. Si uno mira 2018, creo que él era el tercer arquero suplente y este es su mundial. El fútbol tiene eso, hay que saber esperar cuándo es tu tiempo.

-¿Argentina llegará a la final?

Es emocionante ver a una selección sudamericana avanzando en la Copa del Mundo. Tener a Messi con la ilusión intacta y llegando a la final sería emocionante.

AUTOFICHA:

- “Soy Romina Gabriela Vega Reátegui. Tengo 27 años. Nací en Lima. Estudié Comunicaciones en la USIL. Empecé a trabajar desde quinto ciclo. Quiero seguir aprendiendo y sobre todo disfrutando, es el mejor consejo que me han dado”.

- “La vida de periodista a veces cansa, frustra, porque no puedes estar con tu familia, no tienes feriados, no tienes el fin de semana. Pero creo que he aprovechado bien a las personas que se han acercado a mi vida profesional”.

- “Me gustaría aprender más a entrevistar. He sido muy fan de Jaime Bayly y me gustaba eso, creo he crecido con esa idea, de poder entrevistar a Tongo, al presidente de la República, a una actriz o a un jugador de fútbol. Hay que ser útil para todo, mi trabajo es contar historias”.

