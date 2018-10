Romina Antoniazzi , jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre la imitación cómica que le hace Danny Rosales en el 'El Wasap de JB' y aclaró su supuesto malestar.

En conversación con el diario El Comercio, la periodista dejó en claro que no tiene ningún problema con la imitación y aseguró que le "encanta".

"La verdad que yo no soy mucho de responder. Me encanta el personaje de 'Gomina', en la Federación me fastidian. Todo el mundo me manda videos. Yo me mato de risa. En el mundo del fútbol, el que se pica pierde", señaló Antoniazzi.

Sobre la versión más perversa de 'Gomina', 'Gomiléfica', la jefa de prensa de la FPF bromeó con el tema e indicó que este 31 de octubre se disfrazará de la malvada bruja de Disney.

"Antes de 'Gomiléfica', yo imitaba a 'Maléfica' para mis hijos. Mi imitación sería mejor que la de Danny (Rosales). Este Halloween me voy a disfrazar de Maléfica", resaltó la periodista deportiva.