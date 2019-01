Rolando Chilavert involucrado en gran escándalo sexual en Ucrania

Drogas, alteración al orden público, agresión a un travesti, intento de violación y más. Rolando Chilavert , quien dirigió a varios clubes peruanos, pasa por un penoso momento tras ser involucrado en un gran escándalo sexual en la ciudad ucraniana de Odessa.

El entrenador paraguayo, hermano del mítico portero José Luis Chilavert, llegó a dicho lugar para asumir la dirección técnica de un club local. Sin embargo, todo se tornó atípico cuando Rolando y su hijo Iván (quien hace las veces de su asistente) se unieron a las celebraciones de un bar de la zona.

De acuerdo a información recogida por diversos medios de Paraguay y Ucrania, Chilavert habría causado destrozos en el bar, robado una computadora, agredido sexualmente a una prostituta transexual e incluso habría intentado violar a una joven en la calle.

Según los primero informes, las cámaras del local captaron al DT paraguayo con el pantalón abajo, mostrando sus partes íntimas y realizando actos obscenos.

El directivo del club ucraniano Inter Odessa, el español Fernando Martínez Vela, reveló que la mujer que Chilavert habría intentado violar es su pareja y adelantó que presentará una denuncia penal.

"Si alguien va hacia donde una mujer con el pene en la mano y le repite en reiteradas ocasiones que le realice una felación, obviamente que intentó violar. Yo admito que le dije que le iba a cortar la cabeza, porque entiendo que el mayor porcentaje de los hombres lo matarían, pero yo solo lo insulté. Intentó agredir sexualmente a mi mujer", aseveró.

Sobre la supuesta falsa denuncia de secuestro que Chilavert y hijo hicieron en la Embajada de Paraguay, Martínez Vela confirmó que se trata de un engaño.

“Perdieron la ropa, el pasaporte, la billetera y la dignidad. Y algún inepto, para empeorar aún más, les aconsejó que hagan una denuncia falsa. Eso es lo peor de todo. En un país serio como Ucrania, eso es un delito penal”, resaltó.

Más tarde, José Luis Chilavert salió en defensa de su hermano y asegura que este no puede tomar bebidas alcohólicas porque sufre de pancreatitis. "Yo ni enterado estaba que ellos iban a viajar a Ucrania, es la realidad. Él no toma bebidas alcohólicas, solamente toma agua mineral”, señaló a 650 AM.

Por su parte, Rolando, a través de video, pidió disculpas por haber mentido sobre un supuesto secuestro en Ucrania y confiesa que su hijo hizo la denuncia pensando que eso podía ayudarlos a resolver su situación.