Roger Olivera: "Me puse el reto de salir adelante con el vóley sentado"

Perdió la pierna izquierda en un accidente en su motocicleta. Iba por el desierto de Nasca, de Lima a Arequipa, y se cruzó con un tráiler de dos pisos que llevaba autos nuevos. Por la velocidad, el vehículo pesado absorbió a la moto, la desestabilizó y esta impactó al furgón, seccionándole la extremidad.



Salió expulsado, cayó en la pista, rodó y, cuando paró, miró su cuerpo y se percató de que no tenía una pierna. “Vi el tráiler que se iba y cómo desaparecía en la Panamericana”, cuenta Roger Olivera y relata que estaba en medio de la nada. En ese momento recordó cuando perdió las falanges de la mano izquierda en otro accidente de moto y exactamente tres años antes. A los cinco minutos recién empezaron a aparecer vehículos.



Las personas lo veían tirado y sangrando. Nadie sabía qué hacer. Tuvo que dar instrucciones de cómo auxiliarlo. Era consciente de que no podía esperar a las ambulancias. Estaba a una hora de Nasca. Vio una camioneta con una tolva y pidió que, por favor, lo subieran a ese vehículo y lo llevaran de emergencia. El dueño de la unidad accedió. Se llama Edwin, igual que su hermano que había fallecido años atrás. “Me salvó la vida”, afirma y se quiebra.



Amante de las motos, atleta, ciclista, jugador de básquet, la vida le estaba dando otra oportunidad. Y este año jugará su partido más importante: competirá en la selección nacional de vóley sentado en los Parapanamericanos Lima 2019. Aunque él ya le ha ganado a la vida.



Llegaste consciente al hospital. ¿Se piensa algo en medio de ese momento difícil?

Sentía que había vuelto a nacer. Dije: “¡Carajo, estoy vivo!”. Ya había perdido las falanges de la mano antes y tuve muchos problemas en mi trabajo, me separé de mi esposa. Perdí muchas cosas. Pero con el accidente de la pierna, que era más grave, sentí que la vida me estaba dando otra oportunidad. Y tuve la suerte de conocer el deporte ahí, rápido.

Pero ya eras deportista, ¿cómo afrontaste esta situación?

Viendo el caso de Carlos Felipa, un ex militar que perdió la pierna en el Vraem y que ahora corre, pensé: “Ya hay uno, no seré el único”. Empecé a buscar información y encontré que no había muchos deportes adaptados. También conocí el caso del ciclista (con discapacidad) Israel Hilario, quien era subcampeón mundial. Él fue la segunda persona que me sirvió de inspiración.

¿De qué manera llegaste al vóley sentado?

En el hospital me hablaron de ese deporte. No sabía qué era. Nunca había jugado vóley y no me gustaba. Jugaba básquet. En 2015, el mismo año de mi accidente, fue mi debut en los terceros juegos paradeportivos nacionales. También me habían invitado al básquet en silla de ruedas.

Lo más fácil hubiera sido seguir ese camino, porque ya habías jugado básquet.

Pense que había mucha gente haciendo básquet en silla de ruedas y no quería hacer lo mismo que los demás. Es más, nunca he usado silla de ruedas. Me puse el reto de salir adelante con el vóley, que en esa época solo había tres personas que lo jugaban.

¿Qué has encontrado en el vóley sentado?

Lo puede hacer prácticamente todo el mundo, desde personas con discapacidad e incluso sin ella. Por ejemplo, para básquet hay que tener silla de ruedas, para atletismo necesitas una súper prótesis, para ciclismo hay que tener zapatos especiales e incluso para natación necesitas la piscina. En cambio, para el vóley sentado no necesitaba ni mi prótesis y se podía practicar con cualquier pelota. Incluso, yo juego en mi casa con mi hijo y él no tiene ninguna discapacidad. El vóley ha sido un reto.



Y el vóley ha estado más asociado a las mujeres.

Mejor aún. En China o Japón no hay ese complejo latino de que el macho juega fútbol y la mujer juega vóley. Es un complejo que aún se mantiene.

¿Cuál es el panorama del vóley sentado en la región?

En el caso de los varones, en los Parapanamericanos participaremos, según el ranking, seis países: Brasil, EE.UU., Canadá, Colombia, Costa Rica y Perú. Estos países tienen entre seis y ocho años de experiencia en torneos internacionales. Perú prácticamente recién está empezando. El objetivo para estos juegos es pelear, por lo menos, la tercera medalla o no bajar del cuarto puesto.



¿Qué habilidades se deben tener para el vóley sentado?

La principal es saber trabajar en equipo. Es un deporte muy veloz.

A cuatro años del accidente, recuerdas ese momento, miras tu presente y ¿qué piensas de lo vivido?

Me siento feliz. No me puedo quejar. Realmente, creo que el accidente mejoró mi vida. Antes del accidente, incluso, estaba con un tratamiento contra la depresión.

¿Eres una mejor persona?

Sí. Dios me dio la oportunidad de volver a vivir y de conocer a mucha gente más valiosa de la que yo conocía. Las personas con discapacidad son muy valiosas, tienen un plus que la gente convencional no tiene.

¿Cuál es ese plus?

Un corazón más fuerte, abierto y grande. Son personas que le han ganado la batalla a la vida. Son gente que sabe vivir. Cuando no tenemos una discapacidad estamos distraídos. Como dicen, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos.

¿Qué le dirías a Edwin, la persona que te salvó?

(Se le quiebra la voz). Siempre será como mi hermano, porque lleva su nombre. Le debo toda mi vida a él, estoy muy agradecido. Él es de Arequipa.

Casi un milagro.

Asumió la responsabilidad de llevarme y me pude haber muerto en su camioneta. Cualquiera no lo hace. Cuando me dijo su nombre el día del accidente, yo me quebré, porque mi hermano era mi compañero de aventuras. Le estoy eternamente agradecido por haber hecho algo tan elemental: no dar la espalda a alguien que necesita ayuda.

AUTOFICHA

- “Soy Roger Harold Olivera Salinas. Tengo 44 años de edad. Nací en Lima. Tenía tres hermanos, pero mi hermano Edwin falleció hace ocho años. Vivo con mis padres. Mi papá tiene discapacidad visual. Tengo un hijo, con quien jugamos mucho. Acaba de cumplir 18 años y me ha salido deportista”.



- “Empecé a estudiar Ciencias Sociales y Diseño de Interiores, pero no los concluí, porque de muy joven me puse a trabajar. Siempre he sido muy hiperactivo. Hoy trabajo de manera independiente en restauración de motos antiguas, me especializo en las motos japonesas”.



- “Cuando yo tenía 13 años, mi padre bajaba la bicimoto –vivíamos en el Cerro San Cristóbal– para hacernos manejar. Debo tener más de 20 motos. Entreno tres veces por semana con la selección nacional, cuatro horas diarias. Ahora me gustaría crear un equipo de vóley sentado y enseñar este deporte”.