Roger Federer logró increíble punto en US Open y deja sorprendido a rival

El tenista suizo Roger Federer logró un punto de antología en su duelo por el US Open contra el australiano Nick Kyrgios, quien no podía creer lo que acababa de ver.

En el séptimo game del tercer set, Kyrgios hizo un 'drop' y, cuando parecía que se quedaba con el 'game', Federer tuvo una reacción veloz y alcanzó la pelota fuera de la cancha y la mandó por el costado de la red, logrando el punto.

El video es viral y más por la reacción del tenista australiano.

Roger Federer, segundo cabeza de serie y cinco veces ganador en Nueva York, evitó cualquier distracción por parte de su rival y se llevó la victoria por la vía rápida en tres sets corridos de 6-4, 6-1, 7-5 en una hora y 45 minutos de juego.



"Estoy feliz de haber ganado, contento de haberlo hecho en tres sets. He jugado bien, me he divertido", dijo el europeo tras la contienda.

"Ha jugado realmente bien hoy. Creo que el primer set fue clave. Él jugó muy muy muy bien. Yo no jugué mi mejor tenis, pero él estuvo genial. No podría haber hecho mucho de todas formas hoy", señaló por su parte Kyrgios.

El suizo, que se enfrentará en octavos al australiano John Millman tras ganar éste antes al kazajo Mikhail Kukushkin 6-4, 4-6, 6-1, 6-3, mira ya de reojo un hipotético cruce con el serbio Novak Djokovic (N.6) en cuartos.

"Soy un gran fan de John (Millman), es un gran trabajador al que respeto mucho. Hemos entrenado juntos, estoy muy contento por él, es un gran tipo", apuntó sobre su próximo rival.