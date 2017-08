Rodrigo Cuba, lateral derecho del club Deportivo Municipal, brindó sus primeras declaraciones tras su convocatoria a la selección peruana para los duelos frente a Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias.

"Me tomó por sorpresa y estoy emocionado por esta gran noticia. Uno trabaja a conciencia para poder llegar acá. Primero me llamaron del club y pensé que era una broma, y luego Antonio García Pye me llamó", manifestó el 'Gato' ante la prensa nacional este lunes en la Videna.

El defensor 'edil' participó del primer entrenamiento de la 'blanquirroja', de cara a los encuentros del 31 de agosto y 5 de septiembre, válidos por las fechas 15 y 16 del certamen previo a Rusia 2018.

"Estoy contento por haber sido convocado y creo que es un reconocimiento por el buen momento que estoy pasando. He tenido un gran recibimiento por parte del comando técnico y de los compañeros, y así uno puede trabajar más tranquilo", acotó Rodrigo Cuba al respecto.